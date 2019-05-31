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Богданов обсудил ситуацию в Сирии, Судане и Ливии с послом Египта

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Богданов обсудил ситуацию в Сирии, Судане и Ливии с послом Египта

Москва, 31 мая. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Египта Ихаба Насра в Москве. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

По данным ведомства, встреча состоялась в российской столице по инициативе дипломата из африканского государства. Собеседники обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на обстановку в Сирии, Судане и Ливии, а также обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.

Дипломаты затронули вопрос дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Каира, в том числе координацию усилий по подготовке намеченного на 24 октября в Сочи саммита «Россия-Африка».

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые озвучил инициативу проведения форума «Россия — Африка» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента. В частности, на форум может прибыть президент Анголы, которого Путин пригласил в Сочи во время последней встречи.

Кроме того, президент Мадагаскара Андри Раджоелина заявил о намерении принять участие в саммите. Как отметил министр обороны страны генерал Ричард Ракотонирина, у двух государства есть «много точек соприкосновения».

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт МИД РФ
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