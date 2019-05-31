Москва готовит Косово демарш в ответ на избиение российского сотрудника ООН

Москва, 31 мая. Российские власти предпримут демарш в ответ на задержание и избиение российского сотрудника ООН косовским спецназом. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы журналистов.

«Естественно, мы уже предприняли и продолжим предпринимать необходимые демарши дипломатического плана, в том числе по линии ООН. В данном случае речь идет о вызывающей акции», — подчеркнул он.

По словам Вершинина, правоохранительные органы Косово не имели права применять силу против представителей ООН, поскольку те были при исполнении и обладали иммунитетом. Замминистра также добавил, что Россия настаивает на тщательном расследовании данного инцидента по линии ООН.

Напомним, что на днях косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. Накануне Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.

Член Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя данный инцидент, отметил, что частично признанная республика Косово, которая была искусственно образована после операции НАТО по бомбардировке Югославии, постепенно выходит из-под контроля Запада. Он также не исключил, что Россия может помочь Сербии обеспечить безопасность в регионе, если получит соответствующий запрос со стороны Белграда.