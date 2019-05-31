Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям «поднять пятую точку»

Ханты-Мансийск, 31 мая. Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова получила дисциплинарное взыскание за некорректный комментарий в ответ на жалобы жителей, об этом сообщил представитель муниципалитета.

По данным муниципалитета, чиновнице сделали замечание за некорректное поведение и лишили премии в полном объеме. Глава района Андрей Трубецкой также сообщил, что комиссия по этике проведет проверку.

Инцидент произошел в начале мае, СМИ обратили внимание на комментарий чиновницы в соцсети «ВКонтакте». Реагируя на жалобы жителей на закрытие единственной переправы на время ледохода, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами, Иванцова рекомендовала жителям «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самостоятельно. Кроме того, чиновница рекомендовала жителям «езжать в другие поселки». Иванцова заявила, что по приказу жителей мост строить не будут.

Иванцова прокомментировала инцидент в соцсети Facebook, извинившись перед жителями за то, что была «неоправданно резка».

«Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое», — написала Иванцова.

Чиновница сослалась на то, что ее обидели претензии жителей поселков, так как специалисты проделали много работы для того, чтобы обеспечить безопасность во время ледохода. Стоит отметить, что жители поддержали чиновницу, отметив, что «людям свойственно не обращать внимание на благое вокруг них».