Зеленский надеется на сохранение санкций против России

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на сохранение антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Зеленский поблагодарил министров за поддержку санкций против России и выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении Москвы.

«Надеюсь на ее (санкционная политика — Прим. ФАН.) продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Напомним, министры иностранных дел Польши и Швеции Яцек Чапутович и Маргот Валльстрем прибыли на Украину, чтобы обсудить с новым руководством страны будущее сотрудничеством с Европейским союзом и необходимость реформ.

Отношения между Россией и западными странами обострились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Москву во «вмешательстве» и ввели против нее ограничительные меры.

Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. РФ неоднократно заявляла, что Крым стал российским по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Также российская сторона заявила о том, что не является стороной гражданской войны на Украине.