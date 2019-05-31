Помпео ушел от ответа на вопрос о санкциях США против «Северного потока – 2»

Берлин, 31 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео ушел от ответа на вопрос о планах Вашингтона ввести санкции против компаний, участвующих в реализации российского газопровода «Северный поток – 2».

«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока действительно их не введем. Больше мне нечего к этому добавить», — заявил Помпео по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Проект российского газопровода «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток трубопровода из России в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Запуск «Северного потока – 2» намечен на конец текущего года.

США выступают против реализации проекта, так как Вашингтон боится потерять доход от поставок американского сжиженного газа в Европу. В случае строительства «Северного потока – 2» американский СПГ окажется неконкурентоспособным по сравнению с более дешевым российским газом.

Ранее в Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». Американские чиновники рассказали об увеличении экспорта природного газа за границу. По словам заместителя министра энергетики Марка Менезеса, увеличение объемов экспорта имеет важное значение для «распространения свободного газа по всему миру». По его словам, благодаря газу из США по всему миру будет «более чистый воздух».