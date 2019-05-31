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Главный педиатр России рассказал, как защитить детей от падения из окон

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Главный педиатр России рассказал, как защитить детей от падения из окон

Москва, 31 мая. Президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступил с предложением обязать застройщиков ставить ограничители на окна. Такая мера поможет заметно сократить число несчастных случаев, связанных с падением детей из окон.

«Надеюсь, поставим с Анной Юрьевной (детским омбудсменом Анной Кузнецовой. — Прим. ФАН) задачу перед министерством, занимающимся строительством, что так нельзя. Начиная хотя бы со 2-го этажа, будьте любезны, и если надо переделать построенные дома, то надо переделать, это не так дорого стоит», — сказал Рошаль на пресс-конференции в Москве.

Главный педиатр России рассказал, как защитить детей от падения из окон

Кроме того, считает главный педиатр России, родителей при выписке детей из роддома нужно обязать предъявлять справку о наличие ограничителей на окнах.

Рошаль отметил, что в Европе и США случаи падения детей из окон весьма редки — это связано с тем, что дома строятся и сдаются с ограничителями на окнах.

Анна Кузнецова на пресс-конференции сообщила, что в 2019 году из окон в России выпали уже более 100 детей, 15 — умерли.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Интерфакс-недвижимость
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