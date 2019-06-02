Ураза-байрам 2019: когда отмечается, история и традиции, режут ли баранов, поздравления

Приверженцы ислама в том числе в России завершают строгий пост, сопровождавший весь священный месяц рамадан, и готовятся отметить это событие в ходе одного из двух главных мусульманских праздников. Это праздник разговения, который в России принято называть на тюркский лад Ураза-байрам (арабское название праздники — Ид аль-Фитр).

Когда отмечается Ураза-байрам в 2019 году

Время наступления мусульманских праздников рассчитывается по специальному лунному календарю. В 2019 году для России Ураза-байрам начнется с вечера вторника, 4 июня, и продлится до вечера среды, 5 июня. Отметим, в некоторых исламских странах, например, в Саудовской Аравии даты могут быть другими.

В России праздник, как правило, отмечается в течение суток, однако в мусульманских регионах и странах празднование может идти от трех дней до недели.

История и смысл праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — это праздник разговения после месячного строгого поста в течение месяца рамадан. Пост и связанные с ним предписания и ограничения в рамадан обязательны для всех достигших половой зрелости мусульман, хотя и с определенными послаблениями в случаях, когда это необходимо. Подробнее о правилах рамадана читайте в материале Федерального агентства новостей.

Исторически Ураза-байрам всегда отмечается, начиная с первого дня следующего после рамадана месяца шавваль. Считается, что традицию отмечать Уразу-байрам в начале шавваля в течение трех дней установил сам пророк Мухаммед.

Традиции праздника

Ураза-байрам проводится по давно установленным канонам. По окончании рамадана перед началом праздника верующие совершают омовение, надевают лучшие одежды и после общей молитвы садятся за праздничную вечернюю трапезу. Это самая демократичная часть праздника —в первой трапезе на Уразу-байрам могут принимать участие не только мусульмане, но и их соседи и друзья, не являющиеся последователями ислама. Эта традиция также заложена пророком, который учил, что милость аллаха снисходит на всех людей, вне зависимости от их вероисповедания.

Праздник продолжается на следующий день. Утром 5 июня верующие снова наденут лучшие одежды и соберутся в мечетях и молельных домах, чтобы принять участие в совместной молитве. При недостатке места в самой мечети можно помолиться поблизости, главное, чтобы это была массовая совместная молитва.

В дни мусульманских праздников в Москве верующие в основном собираются у главной соборной мечети в Выползовом переулке рядом со станцией метро «Проспект Мира». В Петербурге традиционное место сбора — соборная мечеть у метро «Горьковская». В течение примерно двух часов, пока у главных мечетей верующие собираются, молятся и постепенно расходятся, близлежащие станции метро работают по особому графику, также вводятся временные ограничения на проезд автотранспорта. Небольшие неудобства для не принимающих участие в празднике горожан носят кратковременный характер.

После окончания общей молитвы праздник продолжается в приватной обстановке снова за праздничным столом, на этот раз, как правило, только в обществе единоверцев. На столах в основном блюда из мяса и многочисленные сладости. Алкоголь, как известно, в исламе под полным запретом, праздники — не исключение.

В дни Уразы-байрама у мусульман принято одаривать милостыней и продуктами неимущих. На организацию праздника для всех членов общины идет часть обязательной и добровольной милостыни, которую верующие вносят перед праздником. Добровольная милостыня называется сдака, ее размер члены общины определяют самостоятельно, исходя из своих возможностей. Обязательный взнос на неимущих называется закят, его размер определяют духовные лидеры общины.

Ураза-байрам в России

Ураза-байрам является выходным днем в республиках РФ, где проживает много мусульман, в том числе в Татарстане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике и в Крыму.

Ураза-байрам и жертвоприношение баранов

Хотя во время Уразы-байрама блюда из мяса, как правило из баранины, — неизменный атрибут праздничного стола, традиции ритуально забивать баранов в это праздник нет. Баранов приносят в жертву в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), это происходит в другой важнейший исламский праздник Курбан-байрам, который наступает через 70 дней после завершения рамадана. В 2019 году Курбан-байрам наступит 11 августа.

Поздравления с праздником Ураза-байрам для SMS

***

Пусть праздник Ураза-байрам

Подарит море счастья вам!

Живите в мире и достатке,

Пусть будет все у вас в порядке!

Пусть вас хранит всегда аллах,

Пусть мир царит у всех в сердцах!

Пусть будут помыслы чисты

И все исполнятся мечты!

***

Подный мира и добра,

Света, радости, тепла!

Праздник в дом приходит к нам —

Чистый Ураза-байрам!

Будьте счастливы, здоровы.

Пусть согласье будет дома.

Пусть сердца согреет вам

Светлый Ураза-байрам!

***

Подошел к концу священный рамадан —

Наступает праздник Ураза-байрам.

Пусть щедрым будет он на угощенья,

В душе пусть будет мир и просветленье.

Вы с благодарностью на мир взгляните,

Всю красоту его душою ощутите!

Пускай сердца наполнятся теплом,

Дела благие пусть вернутся к вам добром!