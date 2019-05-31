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Трамп согласился создать вместе с Турцией группу по российским С-400

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Трамп согласился создать вместе с Турцией группу по российским С-400

Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп принял предложение турецкого лидера РеджепаТайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу  по вопросам поставок российских ЗРК С-400.

Сообщение об этом распространил турецкий телеканал NTV. Как отмечает ТАСС, в Белом доме информацию NTV пока никак не прокомментировали.

Источника телеканала уточнил, что Трамп положительно отнесся к идее Эрдогана.

Ранее стало известно, что президент Турции снова предложил лидеру США создать рабочую группу по вопросу поставок ЗРК С-400. Штаты выступают против этой сделки и пытаются отговаривать Анкару от покупки комплексов. Вашингтон считает, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и угрожают ввести санкции против Турции. Кроме того, замминистра обороны США Эллен Лорд пригрозила, что если Турция не отменит сделку с РФ и не закупит вместо С-400 системы противоракетной обороны Patriot, то Анкару исключат из программы F-35. Делать такие заявление Вашингтону не помешало то, что Эдоган ранее назвал решение по С-400 окончательным.

Возможная встреча лидеров двух стран может пройти на саммите «Большой Двадцатки» в Японии.

Напомним,  заявление США о закупках Турцией российских С-400 прокомментировал  и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва к подобным ультиматумам относится негативно и считает их недопустимыми.

Песков подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что сделка по С-400 является уже свершенной.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
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