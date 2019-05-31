Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

42
0 Оставить комментарий

Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

Непрерывный рост активности террористов «Исламского государства»1 в северо-восточных регионах Сирии больше не позволяет говорить о «нападениях «спящих ячеек». Уже вполне очевидно — несмотря на бодрые заявления президента США Дональда Трампа и международной коалиции, «Исламское государство» вовсе не побеждено и продолжает свою борьбу на территории, подконтрольной проамериканским силам.

Появление в конце апреля видеозаписи с главарем «халифата» ИГИЛ1 Абу Бакром аль-Багдади подстегнуло нападения на курдские силы и мирное население в Заевфратье. Среди прочих погибли и военнослужащие американской коалиции — командование ВС США в Сирии не признает, но и не отрицает гибель 12 американских военных в течение мая.

Стоит отметить, что мирные жители в ходе терактов в Заевфратье в последнее время чаще становились случайными жертвами, чем целями террористов. Время от времени боевики устраивали налеты на дома с целью грабежа, однако и такие случаи были редки. Похищения сирийцев террористами халифата сведены к минимуму. Боевикам просто негде держать заложников, да и население не располагает крупными наличными средствами, чтобы платить выкуп.

Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

Террористы запрещенного в РФ ИГИЛ сосредоточили свои усилия на резонансных террористических актах — они методично взрывают самодельные взрывные устройства на пути следования курдских патрулей, нападают на контрольно-пропускные пункты «Демократических сил Сирии» (SDF) и устраивают засады. С начала мая не прошло ни дня без теракта, а самым популярным средством доставки бомб стали мотоциклы, самый популярный вид транспорта у местного населения. Статистика неутешительна. Жертвами атак террористов «Исламского государства» стали 184 курдских бойца, в госпиталях с ранениями разной степени тяжести оказались 77 человек.

При этом ответные действия курдских сил восстановили против них местное арабское население. По указанию американских кураторов, потребовавших вдвое увеличить численность SDF и выслать для этого необходимое вооружение, курдские силы безопасности проводят новые и новые рейды с целью ареста и принудительного призыва арабских молодых людей в свои ряды. Столкнувшись с эпидемией «мотоциклетного терроризма», курды попытались полностью запретить использование мотоциклов на контролируемой ими территории — вызвав, естественно, протесты и возмущение местного населения. Переполнили чашу терпения местного населения варварские рейды SDF в поисках террористов ИГ1 и топливный кризис, разразившийся в богатом нефтью регионе Сирии, когда курды начали активно вывозить нелегально добываемую на востоке Сирии нефть в Иракский Курдистан.

По всей видимости, международная коалиция недооценивает происходящее. Сознательно ли американцы закрывают глаза на происходящее на левом берегу Евфрата, неизвестно. США выгодна нестабильная обстановка как восточном берегу Евфрата, так и во всей Сирии — в хаосе и неразберихе проще грабить сирийскую нефть, а экономический интерес для Вашингтона куда более значим, чем человеческие жизни.

В то время как люди в Заевфратье ежедневно гибнут от взрывов и нападений, курды находят новые свидетельства того, насколько кровавой была власть «Исламского государства» на захваченных территориях — на этой неделе найдено два массовых захоронения в подвалах зданий, которые использовались как «шариатские тюрьмы». Более 40 тел, обнаруженных там, уже успели разложиться. По всей видимости, пленники ИГИЛ были убиты террористами за «преступления» против введенных боевиками шариатских законов — например, за прослушивание рок-музыки или курение. Сколько еще таких находок впереди, никто не знает.

Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

Очевидно, что пока «детище» американской демократии, зародившееся в концентрационных лагерях, созданных США на территории Ирака, будет и дальше вести подрывную деятельность, о стабилизации обстановки и возвращении к мирной жизни в Заевфратье говорить не приходится.

Ситуация в Заевфратье принимает для курдов откровенно дурной оборот, поскольку США привели их на чуждое, даже враждебное поле исходя исключительно из собственных интересов, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Для американцев Заевфратье под курдским контролем имеет в первую очередь политическое значение, а вот курдам и арабам там жить, отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«США там контролируют территорию, сохраняют карту для торговли по будущему Сирии, давят на позиции Ирана на западном берегу Евфрата, в первую очередь в районе Абу-Кемаля, и сохраняют возможность разыгрывать курдскую карту, в том числе и в отношении Эрдогана», — отметил эксперт.

Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

Арабские бунты, постоянно вспыхивающие в населенных пунктах Заевфратья, возникают по вполне понятным причинам и служат общим целям США по разгрому, максимальному ослаблению Сирии и сирийского народа. Курды оказались неспособны справиться с возмущением представителей арабских племен, которые крайне возмущены вторжением в их естественный ареал обитания.

«Бунты продолжаются, их стараются информационно купировать, разгоняют. Они продолжаются по банальным причинам — арабы не хотят идти в курдские вооруженные формирования и другие курдские структуры. Курды пытаются этот вопрос решить созданием совместных советов, куда включают и курдов, и арабов, но эти советы выглядят откровенно немощными — все понимают, что это просто прикрытие.

Продолжается брожение среди племенных вождей, которых скорее не уговаривают, а запугивают, потому что многие из них втихую сотрудничают с Асадом, а многие ждут возможности вернуться под крыло правительства в Дамаске, но в силу давления пока не могут. Арабы там считают, что решения, которые предлагают США, не могут что-то существенное сделать для Сирии», — отметил Борис Рожин.

Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

По словам аналитика, курды оказались там в крайне нелояльной обстановке, которую усугубили своими бессмысленными рейдами и давлением на арабское население как на пособников ИГИЛ.

«Антагонизм между арабами и курдами объективно существует и подпитывается он с одной стороны Дамаском, который настраивает арабов против курдского проекта, с другой стороны, идет давление по линии Турции, которая подпитывает разные исламистские, туркоманские группировки, которые совершают теракты против курдов и поднимают брожение, пропагандируют в пользу Турции, которая якобы «защищает арабов», и против курдов, которые «не уважают арабское население, считают арабов людьми второго сорта» — это, в общем, довольно примитивная идеологическая линия, но она находит свою нишу в умах определенных слоев населения, — указал собеседник ФАН. — Это разнонаправленное давление — со стороны Турции, со стороны Сирии — достаточно серьезно осложняет действия для курдов и США».

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров