Коалиция США и курды не в состоянии остановить терроризм ИГИЛ* в Заевфратье

Непрерывный рост активности террористов «Исламского государства»1 в северо-восточных регионах Сирии больше не позволяет говорить о «нападениях «спящих ячеек». Уже вполне очевидно — несмотря на бодрые заявления президента США Дональда Трампа и международной коалиции, «Исламское государство» вовсе не побеждено и продолжает свою борьбу на территории, подконтрольной проамериканским силам.

Появление в конце апреля видеозаписи с главарем «халифата» ИГИЛ1 Абу Бакром аль-Багдади подстегнуло нападения на курдские силы и мирное население в Заевфратье. Среди прочих погибли и военнослужащие американской коалиции — командование ВС США в Сирии не признает, но и не отрицает гибель 12 американских военных в течение мая.

Стоит отметить, что мирные жители в ходе терактов в Заевфратье в последнее время чаще становились случайными жертвами, чем целями террористов. Время от времени боевики устраивали налеты на дома с целью грабежа, однако и такие случаи были редки. Похищения сирийцев террористами халифата сведены к минимуму. Боевикам просто негде держать заложников, да и население не располагает крупными наличными средствами, чтобы платить выкуп.

Террористы запрещенного в РФ ИГИЛ сосредоточили свои усилия на резонансных террористических актах — они методично взрывают самодельные взрывные устройства на пути следования курдских патрулей, нападают на контрольно-пропускные пункты «Демократических сил Сирии» (SDF) и устраивают засады. С начала мая не прошло ни дня без теракта, а самым популярным средством доставки бомб стали мотоциклы, самый популярный вид транспорта у местного населения. Статистика неутешительна. Жертвами атак террористов «Исламского государства» стали 184 курдских бойца, в госпиталях с ранениями разной степени тяжести оказались 77 человек.

При этом ответные действия курдских сил восстановили против них местное арабское население. По указанию американских кураторов, потребовавших вдвое увеличить численность SDF и выслать для этого необходимое вооружение, курдские силы безопасности проводят новые и новые рейды с целью ареста и принудительного призыва арабских молодых людей в свои ряды. Столкнувшись с эпидемией «мотоциклетного терроризма», курды попытались полностью запретить использование мотоциклов на контролируемой ими территории — вызвав, естественно, протесты и возмущение местного населения. Переполнили чашу терпения местного населения варварские рейды SDF в поисках террористов ИГ1 и топливный кризис, разразившийся в богатом нефтью регионе Сирии, когда курды начали активно вывозить нелегально добываемую на востоке Сирии нефть в Иракский Курдистан.

One protester has been shot by a YPG fighter during ongoing protests in ash-Shuhayl, Deir ez-Zor, against the group. The protester was carried off in a truck to receive medical attention. pic.twitter.com/BNGrbDIin5 — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) May 9, 2019

По всей видимости, международная коалиция недооценивает происходящее. Сознательно ли американцы закрывают глаза на происходящее на левом берегу Евфрата, неизвестно. США выгодна нестабильная обстановка как восточном берегу Евфрата, так и во всей Сирии — в хаосе и неразберихе проще грабить сирийскую нефть, а экономический интерес для Вашингтона куда более значим, чем человеческие жизни.

В то время как люди в Заевфратье ежедневно гибнут от взрывов и нападений, курды находят новые свидетельства того, насколько кровавой была власть «Исламского государства» на захваченных территориях — на этой неделе найдено два массовых захоронения в подвалах зданий, которые использовались как «шариатские тюрьмы». Более 40 тел, обнаруженных там, уже успели разложиться. По всей видимости, пленники ИГИЛ были убиты террористами за «преступления» против введенных боевиками шариатских законов — например, за прослушивание рок-музыки или курение. Сколько еще таких находок впереди, никто не знает.

Очевидно, что пока «детище» американской демократии, зародившееся в концентрационных лагерях, созданных США на территории Ирака, будет и дальше вести подрывную деятельность, о стабилизации обстановки и возвращении к мирной жизни в Заевфратье говорить не приходится.

Ситуация в Заевфратье принимает для курдов откровенно дурной оборот, поскольку США привели их на чуждое, даже враждебное поле исходя исключительно из собственных интересов, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Для американцев Заевфратье под курдским контролем имеет в первую очередь политическое значение, а вот курдам и арабам там жить, отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«США там контролируют территорию, сохраняют карту для торговли по будущему Сирии, давят на позиции Ирана на западном берегу Евфрата, в первую очередь в районе Абу-Кемаля, и сохраняют возможность разыгрывать курдскую карту, в том числе и в отношении Эрдогана», — отметил эксперт.

Арабские бунты, постоянно вспыхивающие в населенных пунктах Заевфратья, возникают по вполне понятным причинам и служат общим целям США по разгрому, максимальному ослаблению Сирии и сирийского народа. Курды оказались неспособны справиться с возмущением представителей арабских племен, которые крайне возмущены вторжением в их естественный ареал обитания.

«Бунты продолжаются, их стараются информационно купировать, разгоняют. Они продолжаются по банальным причинам — арабы не хотят идти в курдские вооруженные формирования и другие курдские структуры. Курды пытаются этот вопрос решить созданием совместных советов, куда включают и курдов, и арабов, но эти советы выглядят откровенно немощными — все понимают, что это просто прикрытие. Продолжается брожение среди племенных вождей, которых скорее не уговаривают, а запугивают, потому что многие из них втихую сотрудничают с Асадом, а многие ждут возможности вернуться под крыло правительства в Дамаске, но в силу давления пока не могут. Арабы там считают, что решения, которые предлагают США, не могут что-то существенное сделать для Сирии», — отметил Борис Рожин.

По словам аналитика, курды оказались там в крайне нелояльной обстановке, которую усугубили своими бессмысленными рейдами и давлением на арабское население как на пособников ИГИЛ.

«Антагонизм между арабами и курдами объективно существует и подпитывается он с одной стороны Дамаском, который настраивает арабов против курдского проекта, с другой стороны, идет давление по линии Турции, которая подпитывает разные исламистские, туркоманские группировки, которые совершают теракты против курдов и поднимают брожение, пропагандируют в пользу Турции, которая якобы «защищает арабов», и против курдов, которые «не уважают арабское население, считают арабов людьми второго сорта» — это, в общем, довольно примитивная идеологическая линия, но она находит свою нишу в умах определенных слоев населения, — указал собеседник ФАН. — Это разнонаправленное давление — со стороны Турции, со стороны Сирии — достаточно серьезно осложняет действия для курдов и США».

1 Организация запрещена на территории РФ.