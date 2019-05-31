Юная россиянка упала с балкона отеля в Турции

Анкара, 31 мая. Юная туристка из России упала с балкона отеля в Турции. Об инциденте сообщил ее отец Владислав Копица.

Инцидент произошел 29 мая. Девочка выбралась на балкон, решив подсмотреть за фотосессией с попугаем, которая проходила на улице внизу. По словам отца, бегать на балконе было невозможно.

«Она облокотилась на стекло [ограждения] и присела, — вспоминает родственник. — Когда она стала вставать, раздался хлопок, стекло рассыпалось и ушло вниз».

Девочка приземлилась между бордюром и металлической лестницей. Ребенку разрезало разбитым стеклом нижнюю часть подбородка. Также она получила ранения под левой рукой.

На помощь оперативно пришел врач, работающий в отеле. Девочку отвезли в госпиталь, где местные врачи оказали ей первую помощь. Отель за все заплатил, так как у семьи была оформлена страховка.

В качестве компенсации россиянам предложили ужин в ресторане и беседку на берегу моря. Отец был возмущен этим предложением.

В ответ руководство отеля предупредило семью девочки, что в случае подачи заявления в суд, они подадут встречный иск в суд за несоблюдение мер безопасности. Вместе со стражами порядка семья 31 мая снова поедет к врачу на освидетельствование, передает телеканал «360».