Зеленский регистрирует бренд «Зекоманда»

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подал несколько заявок в Укрпатент на регистрацию собственных брендов. Глава государства хочет получить права на слова «Зекоманда», «Ze, Ze!», «Ze2019» и «Команда Зеленского», чтобы использовать их в печатной продукции, рекламе и развлекательной сфере, говорится в материалах Укрпатента.

Как сообщает «Царьград», это может свидетельствовать о подготовке сторонников Зеленского (в частности, речь идет о его партии «Слуга народа») к досрочным выборам в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

Ожидается, что бывший президент Украины Петр Порошенко также будет баллотироваться в Раду во главе партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»). Это позволит ему остаться в украинской политике и получить дипломатическую неприкосновенность. Последнее имеет для бывшего президента особенное значение, поскольку он уже стал фигурантом трех уголовных дел. В частности, Порошенко обвиняется в госизмене за то, что отправил украинские военные корабли в российские воды в Керченском проливе, что привело к задержанию бронекатеров и аресту экипажей.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента и досрочных выборах, которые намечены на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату.

По словам Зеленского, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам. Кроме того, есть юридическое обоснование для роспуска парламента — в нем с 2016 года не было коалиции.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост депутата Верховной рады. Им оказался некий Владимир Пригладь, который баллотируется по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца.