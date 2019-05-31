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Шнуров опасается появления в России «талончиков на соитие»

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Шнуров опасается появления в России «талончиков на соитие»

Москва, 31 мая. Лидер группы «Ленинград» выступил против лицензирования в каком-либо виде. Такое мнение он высказал в ходе Общественного совета при комитете Госдумы при культуре, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Все залицензировать невозможно. Была такая книжка у [Евгения] Замятина, называлась «Мы», где была лицензия на половой акт. До этого мы дойдем скоро, если будем к этому стремиться. Талончик на соитие [появится]», — заявил Шнуров. 

Он иронично призвал лицензировать «все».

«Я не знаю, как в других странах, но почему-то у нас кино лицензируется, а вся остальная деятельность культуры не лицензируется. Так давайте все лицензировать. Ролики на Youtube, все», — добавил Шнуров. 

Шнуров выступил против лицензирования всего

Артист отметил, что, возможно, «скоро будем собирать комиссии по каждому незначительному поводу, можно или нельзя».

«Водолазкин написал книжку — собрались все, почитали, посидели и сказали «выпускаем». Или «подождем, не 9 мая выпустим, а 10. Водолазкин, потерпи, пожалуйста», — пояснил свою мысль Шнуров.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре. 

Встреча организована для обсуждения таких вопросов, как сохранение и развитие лучших традиций отечественного начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов, а также участие цирков в подготовке нормативных актов к Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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