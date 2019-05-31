Ошибки при проектировании похоронят новые десантные катера ВМСУ
Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ошибки проектирования могут похоронить проект новых десантных кораблей для ВМС Украины.
Ранее стало известно, что во время заводских испытаний новые десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» проекта 58503 для ВМС Украины показали несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям.
«Над этим будут работать заводчане, возможно, внесут некоторые коррективы в параметры катера», — заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.
Комментируя сложившуюся на украинском флоте ситуацию, российский военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» должны вступать в бой с противником и при этом обеспечивать доставку взвода украинского десанта. А как и любому катеру, «Кентаврам» нужна быстроходность.
«Должно быть понимание, что десантные катера — это катера первого броска со скоростью порядка 30-40 узлов. А что касаемо украинских катеров, то они и раньше в этой теме не были большими спецами, потому что в Феодосии строились малые десантные корабли. Проблемы со скоростью хода у них могут быть связаны, во-первых, с конструктивными недоработками корпуса, просчетами проектирования по всему корпусу и надстройке, а во-вторых, с мощностью силовой установки — дизельной или газотурбинной. Скорее всего, у них там форсированный дизель», — говорит эксперт.
Сложившаяся ситуация, по мнению собеседника ФАН, говорит о глубочайшем кризисе военного судостроения, который складывался последние два-три года. Связанно это также с утратой связей Украины с Российской Федерацией.
«Они же добровольно отказались от сотрудничества с нашей страной, ввели санкции в надежде, что это затормозит наше развитие. Но они сделали хуже себе, так как больше у них никто силовые установки не покупает, отрасль деградирует из-за отсутствия работы, поставок за рубеж. Сейчас они строят то, что могут построить, но даже такой, скажем так, малый тоннаж, у них не получается. Теперь они смогут рассчитывать только на поставки из-за рубежа, из США, но за это все равно придется платить. Вот так ошибки проектирования могут похоронить проект новых десантных кораблей ВМС Украины», — заключил эксперт.
Напомним, первый десантный катер проекта 58503 «Кентавр» был спущен на воду в сентябре прошлого года. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждал, что новые суда «полностью соответствуют лучшим мировым образцам», так как вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Однако проект, как показывает практика, оказался сырым и требующим множество доработок.