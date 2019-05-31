Очередное уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Киев, 31 мая. Госбюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов, который занимал при бывшем главе государства Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации.

На этот раз, как говорится в заявлении юриста, политика подозревают в захвате власти, что проявилось в «неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март-май 2019 года».

Стоит отметить, что это далеко не первое дело против бывшего президента Украины.

Сначала на Украине возбудили уголовное дело о возможной госизмене Порошенко. Причиной стал ноябрьский инцидент в Керченском проливе, где три судна ВМСУ незаконно нарушили госграницу России в Черном море и, опасно маневрируя, игнорировали законные требования пограничников остановиться. В итоге корабли были задержаны, а находившиеся на борту моряки арестованы.

Затем по заявлению Портнова было возбуждено дело по факту легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Неделю назад Государственное бюро расследований зарегистрировало еще одно заявление Портнова против Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении экс-президентом телеканалом «Прямой».

Следующее уголовное дело против экс-президента касается «узурпации» им судебной власти.

Также юрист заявил, что намерен добиться ареста всех активов Порошенко. По словам адвоката, в Государственное бюро расследований уже поданы соответствующие материалы.

Ранее стало известно, что экс-президент возглавил партию «Европейская солидарность» (до переименования «Блок Петра Порошенко») вместо Виталия Кличко. Соответствующее решение было принято на съезде фракции.