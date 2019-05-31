Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Запашный назвал «зоошизанутыми» сторонников запрета цирка с животными

199
0 Оставить комментарий

Запашный назвал «зоошизанутыми» сторонников запрета цирка

Москва, 31 мая. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный назвал «зоошизанутыми» сторонников запрета цирка с животными. Такое мнение он озвучил в ходе Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Я понимаю, что есть какие-то резонансные случаи — а в какой профессии их нет? А в какой профессии мы не выявляем нарушения, связанные с каким-то неправильным отношением в принципе?

И в полиции, и в медицине, и в служебном собаководстве, — заявил Запашный. — Но мы с вами никогда не обобщаем и не говорим, что институт полиции, весь наш Минздрав нужно закрывать».

При этом гендиректор Большого Московского государственного цирка также обратил внимание на то, что существуют зоозащитники и «зоошизанутые» — «это два разных человека». И именно последние, по его словам, выступают за запрет цирка с животными. 

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный

«[Сегодня] — запрет цирка с животными, дальше — переход на зоопарки, дальше — переход на содержание домашних животных, потому что это тоже дрессура», — добавил Запашный. 

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре. 

Встреча организована для обсуждения таких вопросов, как сохранение и развитие лучших традиций отечественного начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов, а также участие цирков в подготовке нормативных актов к Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров