Москва, 31 мая. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный назвал «зоошизанутыми» сторонников запрета цирка с животными. Такое мнение он озвучил в ходе Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Я понимаю, что есть какие-то резонансные случаи — а в какой профессии их нет? А в какой профессии мы не выявляем нарушения, связанные с каким-то неправильным отношением в принципе? И в полиции, и в медицине, и в служебном собаководстве, — заявил Запашный. — Но мы с вами никогда не обобщаем и не говорим, что институт полиции, весь наш Минздрав нужно закрывать».

При этом гендиректор Большого Московского государственного цирка также обратил внимание на то, что существуют зоозащитники и «зоошизанутые» — «это два разных человека». И именно последние, по его словам, выступают за запрет цирка с животными.

«[Сегодня] — запрет цирка с животными, дальше — переход на зоопарки, дальше — переход на содержание домашних животных, потому что это тоже дрессура», — добавил Запашный.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре.

Встреча организована для обсуждения таких вопросов, как сохранение и развитие лучших традиций отечественного начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов, а также участие цирков в подготовке нормативных актов к Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».