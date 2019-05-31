Порошенко заявил, что не боится возбужденных против него уголовных дел

Киев, 31 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не боится уголовных дел, которые были возбуждены против него.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о государственной измене против Петра Порошенко.

В свою очередь Порошенко заявил, что не боится уголовного преследования, а также выразил уверенность, что данное дело касается его приказа о начале военной наступательной операции в Донбассе в 2014 году.

«Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявил Порошенко, выступая на съезде партии «Европейская солидарность».

Стоит отметить, что за последние 10 дней в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко было возбуждено пять уголовных дел.

21 мая бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление против Петра Порошенко, обвинив его в государственной измене, превышении служебных полномочий и попытке захвата власти. Позднее в ГБР было возбуждено еще одно уголовное дело против Порошенко, которое касается легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование по делу о преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины», фигурантом которого вновь стал Петр Порошенко.

27 мая в отношении Порошенко было возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке узурпации судебной власти на Украине. Кроме того, Порошенко является фигурантом уголовного дела по факту легализации доходов через офшоры при продаже киевского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском».