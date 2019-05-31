Зеленский назначил себя председателем СНБО

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, назначив самого себя председателем Совета национальной безопасности и обороны.

«Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Зеленский Владимир Александрович — президент Украины», — говорится в тексте указа.

В обновленный состав ведомства также вошли первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк и министр финансов Оксана Маркарова.

В то же время бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший глава администрации президента Игорь Райнин, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець, напротив, были исключены из состава Совета.

Напомним, что 28 мая Зеленский распорядился назначить секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка. Он сменил на своем посту Александра Турчинова, который работал секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года. Примечательно, что именно Турчинов вскоре после госпереворота (тогда он исполнял обязанности президента Украины) отдал приказ о наступлении на Донбасс, фактически начав гражданскую войну. Позже чиновник признался, что лично раздавал оружие украинским добровольцам, отправляющимся на фронт.

На прошедших в марте-апреле президентских выборах Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%. Президент РФ Владимир Путин назвал результаты украинских выборов «провалом политики Порошенко».