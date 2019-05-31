Кураев отреагировал на сообщения о мироточащем кресте на могиле Началовой

Москва, 31 мая. Протодиакон РПЦ Андрей Кураев прокомментировал растиражированную СМИ информацию о том, что на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил крест.

Религиозный и общественный деятель весьма скептически отнесся к сообщениям о появлении на кресте маслянистой влаги, отметив, что обсуждение возможной святости Началовой доказывает, что веру заменяет «жажда тактильно-ощутимых чудес».

«Если культ Началовой будет разрастаться, вполне вероятным станет решение его «воцерковить», — написал протодиакон в Facebook.

Напомним, сенсационную новость о том, что на кресте, установленном на могиле Юлии Началовой, появилась влага, 29 мая опубликовал портал Dni.ru.

Пресс-секретарь певицы Анна Исаева, комментируя эту информацию, а также сообщения о том, что на Троекуровском кладбище поклонники Началовой «заряжают» воду, напомнила, что святостью не торгуют.

В интервью Федеральному агентству новостей автор книги «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект» Александр Никонов заявил, что «мироточащий крест — это еще глупее, чем мироточащий бюст».

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта, ей было 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса.