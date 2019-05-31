Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости и браке с наркоманом

Москва, 31 мая. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости, вспоминая «темный период» ее жизни — брак с наркоманом.

В очередном выпуске программы «Давай поженимся!» на Первом канале артистка вспомнила, как разрушала свою жизнь ежедневными запоями. На съемках фильма «Соперницы» Гузеева познакомилась с ассистентом режиссера, за которого и вышла замуж. Мужчина, по ее словам, оказался наркоманом и алкоголиком, а также не раз поднимал на нее руку.

«Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей», — рассказала гостям студии ведущая.

От жесткого супруга Гузеева ушла в 1991 году, он же скончался от передозировки. Однако на этом алкоголизм актрисы не закончился — она продолжила пить, но уже тайком во втором браке с Кахой Толордава, который сыграл в грузинской картине «Избранник» небольшую роль. Во втором браке Гузеева родила сына Георгия.

Отношения пары продлились недолго, Гузеева и Толордава развелись вскоре после того, как стали родителями. В настоящее время актриса счастлива со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым. Артистка, как пишет KP.Ru, гордится тем, что поборола свое пагубное пристрастие.

Однако телеведущую, по ее словам, задевает, что ее часто попрекают прошлым, когда она откровенно делится «темными» моментами своей биографии.

«Дорогие люди, у кого проблемы, посмотрите на меня — и я была на дне. Теперь я здесь — на Первом канале», — подчеркивает она.

Ранее телеведущая призналась, что после смерти матери у нее началась глубокая депрессия. По словам актрисы, сейчас ей помогают три психолога, однако сама Гузеева не верит, что у кого-то получится избавить ее от боли. По совету специалистов она съездила на отдых в Крым, похудела, прошла курс омоложения и перекрасилась в блондинку. Однако пока эффекта от перемен актриса не ощутила.

Своими переживаниями из-за резкого ухудшения самочувствия ее матери, за которой пристально наблюдали врачи, Гузеева рассказала поклонникам осенью прошлого года. Вечером 12 октября дочь телеведущей сообщила о том, что ее бабушка ушла из жизни. Сама актриса трепетно относилась к матери, посвящала ей много трогательных строк.