Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Машков предложил вернуть в школы театрально-художественные кружки

662
0 Оставить комментарий

Машков предложил вернуть в школы театрально-художественные кружки

Москва, 31 мая. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в школы театрально-художественные кружки. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Мне кажется, здесь нужен какой-то закон, потому что театр — это наше национальное достояние. Театр вмещает в себя все жанры. Это основа нашего эмоционального интеллекта», — заявил Машков.

При этом он напомнил, что такие кружки существовали во всех школах Советского Союза, «а сейчас до сих пор — и в хай-скул в Америке».

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков

По словам Машкова, такими кружками должны руководить учителя словесности, мировой художественной культуры, истории при помощи артистов и студентов театральных училищ. 

«Они смогут тут же проверять свои знания, делиться упражнениями на внимание, воображение, [рассказывать,] что такое чувства», — добавил Машков.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре. 

Встреча организована для обсуждения таких вопросов, как сохранение и развитие лучших традиций отечественного начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов, а также участие цирков в подготовке нормативных актов к Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров