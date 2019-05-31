Москва, 31 мая. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в школы театрально-художественные кружки. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Мне кажется, здесь нужен какой-то закон, потому что театр — это наше национальное достояние. Театр вмещает в себя все жанры. Это основа нашего эмоционального интеллекта», — заявил Машков.

При этом он напомнил, что такие кружки существовали во всех школах Советского Союза, «а сейчас до сих пор — и в хай-скул в Америке».

По словам Машкова, такими кружками должны руководить учителя словесности, мировой художественной культуры, истории при помощи артистов и студентов театральных училищ.

«Они смогут тут же проверять свои знания, делиться упражнениями на внимание, воображение, [рассказывать,] что такое чувства», — добавил Машков.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре.

Встреча организована для обсуждения таких вопросов, как сохранение и развитие лучших традиций отечественного начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов, а также участие цирков в подготовке нормативных актов к Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».