Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД РФ расширил черный список представителей ЕС

581
0 Оставить комментарий

МИД РФ расширил черный список представителей ЕС

Москва, 31 мая. Россия расширяет ответный список представителей стран-членов и институтов Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в РФ. Число фигурантов черного списка доведено до паритета, об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в последнее время ЕС принимал ряд односторонних ограничений против граждан РФ. При этом поводом для принятия санкций становились бездоказательные, и даже абсурдные обвинения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва неоднократно предостерегала ЕС от использования инструмента санкций, который противоречит международному праву. В связи с действиями ЕС Москва оставляет за собой право на соразмерные ответные шаги. Соответствующая нота была направлена в представительство ЕС.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров