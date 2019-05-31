МИД РФ расширил черный список представителей ЕС

Москва, 31 мая. Россия расширяет ответный список представителей стран-членов и институтов Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в РФ. Число фигурантов черного списка доведено до паритета, об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в последнее время ЕС принимал ряд односторонних ограничений против граждан РФ. При этом поводом для принятия санкций становились бездоказательные, и даже абсурдные обвинения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва неоднократно предостерегала ЕС от использования инструмента санкций, который противоречит международному праву. В связи с действиями ЕС Москва оставляет за собой право на соразмерные ответные шаги. Соответствующая нота была направлена в представительство ЕС.