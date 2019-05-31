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Украинский политолог призвал Зеленского вернуть его на родину прямым рейсом из Москвы

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Украинский политолог призвал Зеленского вернуть его на родину прямым рейсом из Москвы

Президент Владимир Зеленский выразил желание пересмотреть «нормандский формат», подключив к урегулированию гражданской войны на Украине США и Великобританию. Лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот назвал это «танцами на граблях» и попросился на родину, пообещав помогать главе государства принимать правильные решения.

Юрий Кот назвал привлечение американцев и британцев к «нормандскому формату» некой «попыткой Киева оправдать собственную неспособность закончить войну».

«Если смешать желтый и голубой цвета, то получится зеленый. Если в зеленый добавить красный цвет крови, то получится коричневый цвет фашизма. Хотелось бы, чтобы у Зеленского получилось остановить добавление красного цвета крови в наше государство. И, надеюсь, он сделает все возможное для этого.

Но это, мне кажется, все-таки самообман — привлекать США. Это очередные танцы на граблях», — сказал Юрий Кот в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинский политолог призвал Зеленского вернуть его на родину прямым рейсом из Москвы

Украинец убежден, что если бы власти его страны действительно хотели добиться мира в Донбассе, они бы в первую очередь пересмотрели свое собственное поведение.

«Воздействовать надо на Киев. Но он является инструментом для борьбы с Россией для так называемого коллективного Запада. И желающих подергать за ниточки того же Володю [Зеленского] будет еще больше. Но мне бы, правда, очень хотелось, чтобы у него получилось привести страну к миру», — заметил Кот.

Он напомнил, что недавно на Украину вернулся Михаил Саакашвили, назвав его примирение с главой МВД Украины Арсеном Аваковым «примирением жабы с гадюкой».

«Саакашвили вернули гражданство через пять дней после того, как он об этом попросил. А украинский народ пять лет просит мира, и его не слышат. Но если Зеленский действительно так быстро и активно реагирует, то я позволю и себе обратиться к нему», — сказал Юрий Кот.

Украинский политолог призвал Зеленского вернуть его на родину прямым рейсом из Москвы

Глядя в камеру, которая снимает гостей программы крупным планом, украинец заявил, что был знаком с президентом Украины до его политической деятельности, а потому имеет право называть его просто Володей.

«Володя, ты знаешь прекрасно, что режим Порошенко, с которым ты боролся, а мы тебе в этом помогали, завел против меня политические дела по 109-й, 110-й и 111-й статьям. Ужгородский суд принял решение, ты знаешь это.

Но ты — президент. У тебя есть команда, как ты говоришь. Сделай так, чтобы я вернулся на Украину. Я обещаю, что облизывать тебя с ног до головы, как те ребята, я не буду. Я буду конструктивной критикой. Я не дам тебе расслабиться и буду указывать на твои ошибки. В отличие от Саакашвили я родился в своей стране и хочу жить в своей стране. Если ты говоришь, что ты будешь объединять украинцев и что ты — президент всех, значит, ты президент и для меня. Сделай этот шаг доброй воли для меня и всех остальных», — обратился в прямом эфире российского телевидения к Зеленскому украинский политэмигрант Юрий Кот.

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов добавил, что было бы прекрасно, если бы Кот вернулся на родину прямым рейсом из Москвы в Киев.

«Открывай рейсы. Не мешай людям общаться между собой, тогда мы в тебя поверим. А пока, если честно, тухляк», — заключил Юрий Кот.

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Автор: Марина Степанова
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