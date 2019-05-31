Украинский политолог призвал Зеленского вернуть его на родину прямым рейсом из Москвы

Президент Владимир Зеленский выразил желание пересмотреть «нормандский формат», подключив к урегулированию гражданской войны на Украине США и Великобританию. Лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот назвал это «танцами на граблях» и попросился на родину, пообещав помогать главе государства принимать правильные решения.

Юрий Кот назвал привлечение американцев и британцев к «нормандскому формату» некой «попыткой Киева оправдать собственную неспособность закончить войну».

«Если смешать желтый и голубой цвета, то получится зеленый. Если в зеленый добавить красный цвет крови, то получится коричневый цвет фашизма. Хотелось бы, чтобы у Зеленского получилось остановить добавление красного цвета крови в наше государство. И, надеюсь, он сделает все возможное для этого. Но это, мне кажется, все-таки самообман — привлекать США. Это очередные танцы на граблях», — сказал Юрий Кот в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинец убежден, что если бы власти его страны действительно хотели добиться мира в Донбассе, они бы в первую очередь пересмотрели свое собственное поведение.

«Воздействовать надо на Киев. Но он является инструментом для борьбы с Россией для так называемого коллективного Запада. И желающих подергать за ниточки того же Володю [Зеленского] будет еще больше. Но мне бы, правда, очень хотелось, чтобы у него получилось привести страну к миру», — заметил Кот.

Он напомнил, что недавно на Украину вернулся Михаил Саакашвили, назвав его примирение с главой МВД Украины Арсеном Аваковым «примирением жабы с гадюкой».

«Саакашвили вернули гражданство через пять дней после того, как он об этом попросил. А украинский народ пять лет просит мира, и его не слышат. Но если Зеленский действительно так быстро и активно реагирует, то я позволю и себе обратиться к нему», — сказал Юрий Кот.

Глядя в камеру, которая снимает гостей программы крупным планом, украинец заявил, что был знаком с президентом Украины до его политической деятельности, а потому имеет право называть его просто Володей.

«Володя, ты знаешь прекрасно, что режим Порошенко, с которым ты боролся, а мы тебе в этом помогали, завел против меня политические дела по 109-й, 110-й и 111-й статьям. Ужгородский суд принял решение, ты знаешь это. Но ты — президент. У тебя есть команда, как ты говоришь. Сделай так, чтобы я вернулся на Украину. Я обещаю, что облизывать тебя с ног до головы, как те ребята, я не буду. Я буду конструктивной критикой. Я не дам тебе расслабиться и буду указывать на твои ошибки. В отличие от Саакашвили я родился в своей стране и хочу жить в своей стране. Если ты говоришь, что ты будешь объединять украинцев и что ты — президент всех, значит, ты президент и для меня. Сделай этот шаг доброй воли для меня и всех остальных», — обратился в прямом эфире российского телевидения к Зеленскому украинский политэмигрант Юрий Кот.

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов добавил, что было бы прекрасно, если бы Кот вернулся на родину прямым рейсом из Москвы в Киев.