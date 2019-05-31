Стало известно, где живут Ходорковский и его экс-партнеры по ЮКОС

Москва, 31 мая. Журналисты НТВ в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, где живет сбежавший из России олигарх, а также его бывшие партнеры по ЮКОС Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно.

Выяснилось, что бывший глава ЮКОС Ходорковский обустроил штаб нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» в одном из самых дорогих районов Лондона — Вестминстер. А квартиру он купил в элитном жилом комплексе St Edmund»s Terrace, расположенном в районе Риджентс-парк. Как удалось выяснить журналистам, цены на покупку жилья там начинаются от 400 миллионов рублей. Сотрудников СМИ на территорию ЖК не пустили.

Однако это не единственная недвижимость Ходорковского в Великобритании. У беглого олигарха есть загородный особняк близ Уодхерста в Восточном Суссексе. Стоимость этого имущества установить не получилось, однако известно, что дом стоит в районе, где разместились резиденции английских миллионеров и звезд шоу-бизнеса.

Бывшие его партнеры по ЮКОС перебрались в Израиль. Невзлин живет в курортном городке Герцлия близ Тель-Авива. Его дом расположен в квартале для «весьма состоятельных граждан Израиля».

«Количество охранников и всякого рода помощников, которые вышли нас встречать, не оставляли сомнений: здесь, действительно, живет кто-то важный», — рассказали авторы документального фильма.

Попасть внутрь журналисты не смогли: им ясно дали понять, что лучше уехать оттуда по-хорошему. Один из работников не подтвердил, но и не опровергнул данные о том, что именно здесь живет «господин Невзлин».

В Герцлии поселился и Брудно, которого правоохранительные органы России разыскивают за хищение более семи миллиардов долларов. Он пытался открыть бизнес в США, однако дело не пошло. Известно, что на открытие фитнес-клуба он потратил более 900 миллионов рублей.

Неподалеку от Герцлии — в Кфар-Шмарьягу — поселился Дубов. Предпринимательская жилка у него оказалась развита лучше: он купил винодельню на севере Израиля и теперь торгует элитным вином.

До бегства из России совладельцы ЮКОС жили в специально построенном для них закрытом поселке на Рублевке, напоминают журналисты НТВ. Дело ЮКОС началось с ареста основных владельцев компании по сразу нескольким обвинениям — в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнении решений судов по возврату акций, уклонению от уплаты налогов. В общей сложности они проходили по семи статьям Уголовного кодекса России.

Кроме того, Ходорковский стал фигурантом дела об убийстве убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Его имя всплыло при еще одном громком преступлении: в прошлом году в ЦАР были убиты три журналиста, которых он отправил туда на верную смерть без должной подготовки.

Также стало известно о том, что Ходорковский участвует в тайных финансовых махинациях блогера Алексея Навального. Посредником в их общении выступает Сергей Мохов — супруг юриста так называемого ФБК Любови Соболь.