Путин заявил о необходимости внедрить проект «Социальный навигатор» в регионах

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин считает необходимым внедрить проект «Социальный навигатор» в десяти пилотных регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер в пятницу провел рабочую встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Чиновница представила президенту ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Также стороны обсудили проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

Кузнецова сообщила, что ее команда работала над проектом, который поможет приблизить социальную помощь человеку. Проект получил название «Социальный навигатор».

Она попросила российского лидера помочь охватить как минимум десять плотных регионов данным проекта, чтобы точно оценить, «в какой форме, в каком виде это может быть реализовано». Путин согласился с предложением детского омбудсмена.

«Хорошо. Согласен», — сказал российский лидер.

Кузнецова рассказала, что проект заключается в создании специального номера телефона и специальной нормативной базы, на основании которой все сигналы распределяются по необходимым ведомствам специально обученными координаторами.