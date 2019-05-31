В Киеве рассказали о конце украинской военной промышленности

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Киев, 31 мая. Несмотря на модернизацию армии и сотрудничество с НАТО, украинская «оборонка» уже практически остановила деятельность. Такое мнение озвучил в пятницу бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров.

«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша оборонка практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их», — рассказал он в эфире украинского телевидения.

По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением. А с этим у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы. К примеру, во время парада было представлено десять новых бронетранспортеров «Козак». Всего на вооружении ВСУ стоит 43 таких автомобиля, однако для эффективного ведения боевых действий войскам нужно около 3-4 тыс. бронетранспортеров.

Отметим, что многие украинские военные разработки являются модернизированными версиями советской техники, несмотря на то, что Киев активно реализует политику декоммунизации. Так, например, «новый» украинский танк Т-72АМТ является версией советского танка Т-72, а танк «Оплот» был сконструирован на базе советского Т-80. Как отметил военный эксперт Игорь Коротченко, на Украине во время СССР функционировало несколько мощных военных производств, однако за последние 25 лет страна распродала все свое советское наследство, а в отсутствии экономических связей с Россией украинская «оборонка» начала стагнировать.