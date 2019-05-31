Салон «самолета Судного дня» показали в США

Вашингтон, 31 мая. Салон так называемого «самолета Судного дня» Е-4В показали в США. Всего в парке американских ВВС четыре таких «апокалиптических» машины. Они предназначены для президента, министра обороны и высших военных чиновников на случай начала ядерной войны.

Кадры интерьера одного из Е-4B были опубликованы телеканалом CNBC. Член экипажа одного из бортов заявил, что такие воздушные судна представляют собой «резервный Пентагон». По его словам, один из Е-4B всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Американский самолет «Судного дня» был создан на базе Boeing 747 в 80-х годах прошлого века. Сейчас местом базирования четырех Е-4B является авиабазе «Оффатт» в штате Небраска, уточняет телеканал 360.

Напомним, накануне стало известно, что Россия модернизирует свои самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

Головным разработчиком бортового комплекса новых самолетов является НПП «Полет». По словам Криворучко, предприятие уже успешно завершило опытно-конструкторские работы по модернизации военных машин.

Гендиректор НПП «Полет» Александр Комяков уточнил, что модернизированные Ил-80 и Ил-82 будут отличаться повышенной надежностью. Главной их задачей является организация сетей связи в абсолютно неприспособленных условиях, когда наземная инфраструктура для этого отсутствует, либо полностью разрушена.