Самый молодой флот России отмечает 86 лет

Первое июня — это не только пахнущий цветущей сиренью и свежескошенной травой первый день календарного лета. Это еще и благоухающий ядреным «букетом» из запахов моря, камбуза, ГСМ, машинного выхлопа, сгоревших порохов и человеческого пота День Северного флота ВМФ России.

Он отмечается согласно приказу №253 от 15 июля 1996 года Главнокомандующего ВМФ России. При выборе новой праздничной даты адмирал флота Феликс Громов отталкивался от 1 июня 1933 года — дня, когда официально была сформирована базировавшаяся в Мурманске Северная флотилия, ставшая предшественницей Краснознаменного Северного флота.

Таким образом, официально КСФ стукнуло 86 лет. Неофициально же история самого молодого из всех военных флотов России куда длиннее. Достаточно сказать, что сами североморцы часто выводят родословную КСФ от поморских ладей и кочей, в изобилии бороздивших студеные воды Северного Ледовитого океана еще в XVI веке.

А потом грянула эпоха Петра Великого.

От кочей до подлодки

Уже царь, но еще не император, Петр впервые учинил на Севере постройку русских боевых кораблей. С началом Северной войны Белое море стало для России единственным безопасным торговым путем в Западную Европу. Этот факт в совокупности с работами московитов на Соломбальской верфи спровоцировал в 1701 году набег на Архангельск шведского флота. К немалой гордости североморцев, кончилось предприятие для свеев откровенной конфузией.

Впрочем, учинить какое-то постоянное военно-морское соединение «на Северах» для защиты местных русских владений Петр I так и не удосужился. Не произошло этого и при наследниках первого российского императора, когда в годы Крымской войны англичане решили попиратствовать в акватории Белого и Баренцева морей. Экономический ущерб от разорения прибрежных поселений и захвата каботажных судов Россия понесла тогда немалый. Но с захватом Архангельска и Соловецкого монастыря «кичливые бритты не сдюжили»...

Понимание необходимости создания на Севере постоянного военно-морского соединения у руководства Российской Империи появилось лишь к осени 1916 года. Причем в этот момент на восточном берегу незамерзающего Кольского залива уже вовсю строился порт, который можно было использовать в качестве военно-морской базы. Речь идет, конечно, о Романове-на-Мурмане — будущем Мурманске, создание которого оказалось связано со стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Черного и Балтийского морей.

Собранная с бору по сосенке Флотилия Северного Ледовитого океана особой ударной мощью не блистала, зато состояла из кораблей по-настоящему легендарных!

Вот только несколько примеров.

Крейсер «Варяг». Просто Тот Самый крейсер «Варяг».

Пятитрубный красавец крейсер «Аскольд» — еще один герой Русско-японской войны.

Эскадренный броненосец «Чесма» (бывшая «Полтава») — ветеран Русско-японской, как и «Варяг» ушедший под воду, но поднятый, отремонтированный, послуживший во флоте микадо, а затем сумевший вернуться под сень Андреевского флага.

Построенная в Италии по русскому заказу подводная лодка «Святой Георгий», мало того что первой из отечественных подлодок вышедшая в океан, так еще и совершившая в разгар Первой мировой совершенно фантастический переход из Генуи в Архангельск.

«Святогор» — улучшенный вариант первого в мире ледокола арктического класса «Ермак», рожденного гением вице-адмирала Степана Макарова. Построенный в Британии «Святогор» будет водить суда с военными грузами в Архангельск, тонуть, воскресать, бедовать в английском плену, под новым именем «Красин» спасать во льдах экипаж итальянского дирижабля «Италия», воевать, вновь трудиться в Арктике, а затем «уйдет на пенсию», став судном-музеем в Санкт-Петербурге.

Огненная купель войны

Последовавшие вслед за Первой мировой Гражданская война и Интервенция почти полностью «обнулили» флотилию, вынудив Рабоче-Крестьянский Красный Флот в 1933 году воссоздавать ее практически с нуля. В 1937-м Северную флотилию преобразовали в Северный флот. А уже через год СФ принял боевое крещение в войне с Финляндией.

В июле 1940 года командующим самого молодого из советских флотов был назначен самый молодой на тот момент из всех комфлотов РККФ адмирал Арсений Головко. Родившийся в 1906 году в Кабардино-Балкарии Головко был призван на флот по комсомольскому набору в 1925 году, закончил Военно-морское училище имени Фрунзе и Военно-морскую академию имени Ворошилова, во время гражданской войны в Испании являлся советником командира военно-морской базы в порту Картахены.

Бессменно откомандовавший СФ до апреля 1946 года Головко станет еще одной легендой Северного флота. Но до этого североморцам придется пройти через огненную купель Великой Отечественной войны. Пережить эпопею с проводкой арктических конвоев. Повоевать на эсминцах, чья обшивка под ударами злых океанских волн превращалась в гофр, а если набор не выдерживал, то корпус корабля просто ломало надвое. Тонуть под немецкими снарядами на когда-то впервые прошедшем Севморпуть за одну навигацию ледокольном пароходе «Сибиряков». Уцелеть в подводных рейдах к берегам противника, где случалось всякое.

…11 июля 1941 года из Полярного в свой первый боевой поход вышла впоследствии прославленная (Гвардейская Краснознаменная) подлодка М-172 под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Лысенко. Лодка была направлена в дозор на позицию к северо-востоку от острова Кильдин. Командир чувствовал себя в походе неуверенно, часто менял курс.

20 июля, когда место лодки уже несколько дней не определялось, она, находясь в подводном положении, ударилась носом о прибрежные камни в Териберской губе. Командир скомандовал «Полный вперед!» — лодку потряс еще один удар. Не остановленный своевременно главный гребной электродвигатель начал искрить. На борту субмарины началась паника, а у командира «малютки» случилась форменная истерика. Лысенко метался по центральному посту и орал, что «немцы вытягивают лодку на поверхность сверхмощными магнитами».

Спас лодку помощник командира, который догадался дать задний ход и продуть балласт. На поверхности выяснилось, что вся носовая оконечность подводной лодки изуродована, волнорезы торпедных аппаратов погнуты и сорваны со своих мест. По возвращении в базу старший лейтенант Лысенко был предан суду военного трибунала...

Оказавшийся с началом Великой Отечественной на важнейшем оперативном направлении, откуда в страну тек живительный «поток» ленд-лиза, по иронии судьбы СФ являлся слабейшим из советских флотов. К 22 июня 1941 года флот располагал 15 подводными лодками, восемью эскадренными миноносцами, семью сторожевыми и других классов кораблями, а также 116 боевыми самолетами. Во время войны флот пришлось пополнять любой ценой — вплоть до перегонки боевых кораблей с ТОФа по Севморпути. В итоге к 9 мая СФ утроил свое вооружение и… победил.

Заслуги североморцев в Великой Отечественной Москва признала не сразу. Только в 1965 году Северный флот был награжден орденом Красного Знамени.

«СФ — самый флот»

«СФ — это самый флот. ТОФ — тоже флот. ЧФ — чи флот, чи не флот. БФ — бывший флот!» — ехидничали флотские остряки.

Эта шутка в послевоенное время появилась не на пустом месте. Реалии стартовавшей после окончания Великой Отечественной новой войны — Холодной — привели к заметной переоценке советским командованием значения Северного флота, постепенно превратившегося не только в океанский, но и в ракетно-ядерный.

Еще в сентябре 1955 года — впервые в мире — в Белом море был осуществлен старт баллистической ракеты с подводной лодки. 1 июля 1958 года взвился Военно-морской флаг над первой отечественной атомной подводной лодкой «К-3», впоследствии получившей наименование «Ленинский комсомол». Ну, а в 1966-м отряд подводных лодок Северного флота совершил групповое кругосветное плавание, пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль.

Зона ответственности КСФ постепенно расширилась за пределы Арктической зоны, охватив всю Атлантику и Средиземное море. Карибский кризис, рост напряженности на Ближнем Востоке, поддержка просоветских режимов в Африке, масштабнейшие учения ВМФ СССР «Океан», слежение за авианосными ударными группами вероятного противника, боевые дежурства подводных ракетоносцев под ледяным покровом, отработка прорыва субмарин через районы развертывания натовской автоматизированной гидроакустической системы SOSUS, до сих пор не полностью рассекреченные операции «Апорт» и «Атрина» — все это, а также многое другое, не обходилось без участия Северного флота.

Флот активно осваивал новую технику, учился, действовал. Случалось — нес потери… К началу 1990-х он являлся самым мощным из отечественных флотов. Таковым КСФ и остается до сих пор, несмотря на трагические последствия распада Советского Союза. Недаром сложилась практика, при которой главнокомандующие отечественного ВМФ назначаются именно из числа командующих КСФ.

Только вперед!

«Прощайте, скалистые горы, на подвиг Отчизна зовет», «Мы уходим на рассвете, и с Кильдина дует ветер…», «Северный флот — не подведет», «Карандаш ломается, холодно, темно — капитан Колесников пишет нам письмо», «Северный флот, только вперед!..» — это все о нем. О победах, подвигах, утратах и заслугах самого молодого, самого северного флота нашей страны.

Флота-легенды.

Редакция Федерального агентства новостей от всей души поздравляет личный состав Краснознаменного Северного флота Российской Федерации с Днем Северного флота. Удачи вам и — семь футов под килем!