Военный совет Судана закрыл офис «Аль-Джазиры» в Хартуме

Хартум, 31 мая. Переходный военный совет Судана лишил аккредитации корреспондентов межарабского телеканала «Аль-Джазира», вещающего из Катара, и закрыл его бюро в Хартуме. Телевещательная корпорация осудила это решение.

Как сообщили сотрудники канала, распоряжение о закрытии офиса в Судане поступило от военного совета в пятницу. Его представители ворвались в помещения, которые занимало бюро «Аль-Джазиры».

В заявлении телеканала отмечается, что «Аль-Джазира» удивлен принятием таких мер и указывает на отсутствие каких-либо доказательств нарушения правил профессиональной журналистики. Руководство телеканала призвало власти Судана пересмотреть принятое решение и разрешить журналистам в ближайшее время вернуться к работе.

Как говорится в сообщении телеканала в Twitter, решение о закрытии офиса в Хартуме последовало за сообщением «Аль-Джазиры» об убийстве и ранении силами безопасности нескольких демонстрантов вблизи столичной площади. Там проходила массовая акция за передачу власти военными гражданскому руководству.

Напомним, в конце 2018 года в Судане начались массовые протесты, главной причиной которых послужило крайне тяжелое экономическое положение населения. 11 апреля армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные взяли управление страной в свои руки.

Оппозиции не понравился план армии, она требует незамедлительной передачи руководства страной в руки гражданских организаций.

На днях заместитель главы переходного военсовета Судана Мухаммед Хамдан заявил, что гражданское правительство в стране может быть сформировано в течение трех месяцев с участием всех политических сил государства. В диалоге, по его словам, должны принять участие все желающие.