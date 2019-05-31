В Госдуме предложили ввести понятия «живое» и «мертвое» пиво

Москва, 31 мая. Законопроект «О чистоте пива», который вводит понятия «живое» и «мертвое» пиво, внесен на рассмотрение Госдумы РФ. Проект закона опубликован в электронной базе данных парламента РФ.

Документ внесен депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Ивановым. В пояснительной записке к документу отмечается, что закон позволит разграничить пиво высокого качества и суррогатное пиво. Документ предполагает введение понятий живого и мертвого пива, а также пивного суррогата.

Кроме того, законопроект устанавливает критерии, которыми должно обладать настоящее пиво. Согласно этим критериям, настоящее пиво является слабоалкогольным напитком, которое содержит этиловый спирт, образовавшийся в результате брожения пивного сусла. При этом сусло может производиться только из ячменного солода, хмеля и воды с применением пивных дрожжей. Настоящее пиво производится без добавления этилового спирта и вкусовых добавок.

В документе отмечается, что алкогольные напитки, при производстве которых используются другие ингредиенты, должны носить название «пивной суррогат». Данное определение должно указываться в рекламе, а также на таре и упаковке такой продукции.

По словам автора законопроекта, традиционный рецепт пива предполагает использование ячменного солода, хмеля и воды, однако 99% пива на российском рынке является пастеризованным продуктом, который содержит консерванты и вкусовые химические добавки. Иванов подчеркнул, что употребление подобного продукта вредит здоровью человека.