Верка Сердючка взорвала Интернет фото с бананом

Киев, 31 мая. Знаменитая эстрадная певица Верка Сердючка покорила интернет-пользователей, опубликовав в соцсети смешное видео с мамой.

На официальной странице Верки Сердючки появилась фотография, которая не осталась без внимания. На кадре запечатлена певица в сценическом костюме с матерью, звезды шоу-бизнеса сидят на ярко-желтом водном банане.

Хоть Сердючка и не оставила никаких комментариев под фото, комментаторы решили сделать это за нее. Фотография рассмешила пользователей, которые отметили, что украинская знаменитость умеет поднять настроение.

«Никто так не поднимет настроение, как Сердючка», — отметил юзер. «Божечки! Если бы я увидела это вживую! Просто класс!» — восхищается другой пользователь. «Главное, чтоб звезда не утонула», — отметил комментатор. «Плывут акулы шоу-бизнеса», — оценил кадр пользователь. «Ну что за гений этот наш Андрей (Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка). Одна фотография, а настроение на целый день гарантировано. Спасибо вам огромное. Мы любим вас!» — написал поклонник.

Верка Сердючка выступила в финале международного песенного конкурса Евровидение, который прошел в середине мая в Израиле, напомнила «Газета.ру». Артист исполнила песню Dancing Lasha Tumbai, благодаря которой Украина в 2007 году заняла второе место на конкурсе. СМИ заявили, что выступление Сердючки произвело фурор.