Звездный адвокат оценил перспективы заявления брата участницы «Голоса» против Алсу

Заявление с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу, поданное двоюродным братом участницы шоу «Голос. Дети» и «Голос 7» Рушаны Валиевой Ильгизом Валиевым, совершенно бесперспективно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил адвокат звезд, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

«Эта статья [184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»] достаточно сложна для доказывания. И в данном случае однозначно не может быть никакого развития. Дело в том, что эта статья прежде всего направлена на так называемые игровые виды спорта, когда происходят масштабные соревнования и т. д. И в таких случаях, в результате неких оперативных или, в дальнейшем, следственных действий, можно собрать определенную доказательную базу», — объяснил он.

По мнению собеседника ФАН, поданное Валиевым заявление однозначно направлено на создание информационного повода и не приведет и не может привести ни к какому развитию ситуации, в частности к возбуждению уголовного дела, привлечению кого-либо к ответственности и т. д.

Адвокат звезд видит два варианта, объясняющие, зачем понадобилась подача заявления.

«Либо заявитель не хочет эту тему отпускать и по своей инициативе дает ей новое дыхание, чтобы она каким-то образом жила в инфополе, — полагает он. — Либо, может быть, его кто-то попросил с какой-либо другой целью. Но, к сожалению, несмотря на то что вся эта история сама себя в общем-то изжила, все еще происходят попытки травли Микеллы — и это, конечно, неправильно. А перспектив у этого заявления нет никаких».

Напомним, что заявление Ильгиза Валиева в связи со скандалом на шоу «Голос. Дети» было подано в Останкинский отдел полиции города Москвы 30 мая 2019 года.