Фанаты сравнили сменившую образ Нюшу с «домовенком Кузей»

Москва, 31 мая. Фанаты российской певицы Нюши разошлись во мнениях относительно ее нового образа девочки-подростка, в котором она предстала в передаче Ивана Урганта.

28-летняя певица предстала перед камерами в кислотно-зеленой куртке, короткой мини-юбке, повязкой на ноге и белых кроссовках. При этом певица отпустила волосы по плечи и покрасилась в блондинку.

Некоторым подписчикам Нюши новый образ девушки категорически не понравился. Одни сравнили ее с «домовенком Кузей», отметив невысокий рост певицы, другим показалось, что молодежный стиль, напротив, сделал артистку старше на 10 лет.

Впрочем, с этим мнением оказались согласны далеко не все. Сторонники нового имиджа Нюши похвалили певицу за удачно подобранный гардероб и красивые ноги.

Отметим, что Нюша стала не единственной звездой эстрады, которой фанаты вынесли модный приговор сразу же после посещения студии программы «Вечерний Ургант». Накануне подписчики Наташи Королевой раскритиковали певицу за «некрасивые колени». 45-летняя исполнительница пришла к Урганту в розовом полупрозрачном платье выше колен и дорогих туфлях.

Нюша (Анна Шурочкина) является известной певицей, выступающей в жанрах поп-музыки и R&B. В 2012 году была признана лучшим российским артистом. Она также является актрисой озвучивания. Нюша принимала участия в локализации таких мультфильмов, как «Ранго», «Смурфики», «Снежная королева» и «Семейка Крудс». Кроме того, девушка несколько раз пробовала свои силы в роли телевизионной актрисы. Она появлялась в сериалах «Универ», «Люди Хэ», а также в фильме «Друзья друзей».