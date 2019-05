Инсайдер опроверг слух о том, что Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок

Пекин, 31 мая. Китайский инсайдер Ice Universe опроверг слухи о том, что новый гаджет от Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок.

В социальной сети Twitter он напомнил, что в первой версии телефона кнопки действительно отсутствовали, однако после тестирования южнокорейский производитель все же решил вернуть их.

При этом, как отметил инсайдер, смартфон появится все же без аудиоразъема 3,5 миллиметра.

Еще в декабре Ice Universe вместе с информацией о линейке Galaxy S10 писал, что Galaxy Note 10 могут оснастить 6,75-дюймовым дисплеем. Новинку представят, как ожидается, уже в августе этого года.

Note10 pursues stability and maturity. In the first version, Note10 did not have physical buttons. It was very radical but it did not pass Samsung's rigorous testing, so the final version of Note10 still retains physical buttons.