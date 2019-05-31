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Инсайдер опроверг слух о том, что Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок

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Инсайдер опроверг слух о том, что Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок

Пекин, 31 мая. Китайский инсайдер Ice Universe опроверг слухи о том, что новый гаджет от Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок.

В социальной сети Twitter он напомнил, что в первой версии телефона кнопки действительно отсутствовали, однако после тестирования южнокорейский производитель все же решил вернуть их.

При этом, как отметил инсайдер, смартфон появится все же без аудиоразъема 3,5 миллиметра. 

Еще в декабре Ice Universe вместе с информацией о линейке Galaxy S10 писал, что Galaxy Note 10 могут оснастить 6,75-дюймовым дисплеем. Новинку представят, как ожидается, уже в августе этого года.

В начале мая СМИ сообщили о том, что компания Samsung разрабатывает технологию для создания «идеального полноэкранного смартфона». При этом фронтальная камера будет находиться под экраном, а не как у многих флагманов в выдвигающемся модуле. Как скоро производитель представит дейвас, созданный по новой системе, пока еще не известно.

Ранее стало известно о том, что Samsung приступила к работе над производством флагманского смартфона Galaxy S11, выход которого ожидается в 2020 году. Гаджет, по предварительной информации, получил кодовое название Picasso. Samsung Galaxy Note 10, чей анонс пройдет в конце лета, обзавелся кодовым именем Da Vinci.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Twitter
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