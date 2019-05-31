Самбурская впервые раскрыла причину развалившегося брака

Москва, 31 мая. Актриса Настасья Самбурская впервые рассказала, почему ее первый брак оказался неудачным. Звезда призналась, что не хочет поддаваться давлению окружающих и рожать детей для себя.

Самбурская отметила, что она редко рассказывает о своей личной жизни. Актриса осудила звезд, которые используют проблемы в личной жизни, чтобы напомнить о себе. Она добавила, что хочет интересовать зрителей талантом, а не скандалами.

«Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой», – заявила Самбурская в шоу Регины Тодоренко в YouTube.

Ведущая шоу попыталась выяснить, что именно послужило поводом для развода. Тодоренко вспомнила, что ранее Самбурская писала в соцсетях о том, как ужасно, когда мужчина поднимает руку на женщину.

Самбурская не стала прямо отвечать на вопрос, однако туманно намекнула, что у них с мужем была несовместимость. По словам актрисы, если человек регулярно оскорбляет другого, то отношения лучше на этом закончить.

«Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за токсичные. Ну, просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, что что-то там изменится. Ничего не изменится», — добавила Самбурская.

Актриса рассказала, что на данный момент не ощущает потребности в отношениях. Она отметила, что для нее проблемой является общественное давление, нежели ее одиночество. Что касается детей, то актриса заявила, что ей ребенок не нужен, пишет «Дни.ру».

«У меня нет цели родить для себя. Для меня лично ребенок не нужен, поэтому просто оставьте меня в покое», – заявила артистка.

Ранее Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16 лет расставания. Актриса заявила, что он «угробил» ее жизнь.