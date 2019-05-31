Минтруд объяснил сокращение новогодних каникул россиян

Москва, 31 мая. Министерство труда РФ опровергло сообщения о сокращении новогодних каникул россиян.

«Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются, их число прописано в Трудовом кодексе», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что новогодние каникулы в России в 2020 году будут длится только восемь дней по «техническим причинам». Проект постановления о переносе праздничных дней будет рассматривать Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В случае, если документ одобрят, его направят на подпись к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, в первый рабочий день 2019 года депутат Госдумы Борис Чернышов предложил сделать новогодние каникулы «свободными». По его мнению, нужно разрешить россиянам использовать их в любое другое время.

Осенью минувшего года с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, во время этой «декады ужаса» граждане РФ едят и пьют слишком много, а двигаются слишком мало.

Вице-премьер Татьяна Голикова, наоборот, выступила против сокращения длинных «каникул». Правда, речь шла не о новогоднем, а о майском отдыхе. Третье мнение высказал сенатор Сергей Калашников. По его мнению, продолжительные выходные нужно делать более дробными.