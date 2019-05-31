Петербургские подростки больше не смогут купить энергетики. ФАН-ТВ

31 мая на пленарном заседании парламента Петербурга был окончательно утвержден закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков. С инициативой выступил депутат Заксобрания Денис Четыброк. По новому закону, продажа вредных напитков будет полностью запрещена в образовательных, культурных, спортивных и медицинских организациях. За нарушение требований обычные граждане заплатят штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица до 20 тысяч, юрлица — до 50 тысяч рублей.

Отметим, что петербургские предприниматели в целом с пониманием отнеслись к инициативе петербургских парламентариев.