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ФАН-ТВ

Петербургские подростки больше не смогут купить энергетики. ФАН-ТВ

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31 мая на пленарном заседании парламента Петербурга был окончательно утвержден закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков. С инициативой выступил депутат Заксобрания Денис Четыброк. По новому закону, продажа вредных напитков будет полностью запрещена в образовательных, культурных, спортивных и медицинских организациях. За нарушение требований обычные граждане заплатят штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица до 20 тысяч, юрлица — до 50 тысяч рублей.

Отметим, что петербургские предприниматели в целом с пониманием отнеслись к инициативе петербургских парламентариев.

«Может быть для предпринимателей для некоторых, которые занимаются незаконной деятельноcтью, это и будут потери, но, в принципе, эту инициативу даже при подготовке предприниматели восприняли нормально. Даже более скажу — хорошо, потому что общество и в предпринимательской среде оздоравливается. Не в смысле энергетиков, а в смысле понятия, что молодое поколение должно быть здоровым», — пояснила РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

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Автор: Анастасия Иванова
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