Москва, 31 мая. Согласно международному законодательству о проведении состязаний финалистка шестого сезона шоу «Голос.Дети» дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова после скандала с подтасовкой результатов голосования должна была быть дисквалифицирована. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал Искандер Фахретдинов — адвокат брата участницы седьмого сезона шоу «Голос» Ильгиза Валеева, который ранее потребовал привлечь к ответственности родителей Абрамовой за влияние на результаты финального голосования в проект.

По словам правозащитника, Валеев считает, что Ян Абрамов и певица Алсу повлияли на результаты голосования, чтобы добиться победы для своей дочери. Он попросил полицию провести оценку инцидента.

«Произошедшее на шоу «Голос.Дети» попадает под действие статьи 184 Уголовного кодекса России «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Кто именно, Абрамов, Алсу, или еще кто, повлиял на итоги голосования, предстоит выяснить полиции. Тем не менее, статья предусматривает наказание за вмешательство в проведение конкурса, спортивных состязаний и так далее», — объяснил адвокат.

По его словам, согласно международному праву, шоу «Голос.Дети» на Первом канале можно описать термином «спортивное состязание», а не «шоу», так как оно имеет призовые места.

«В случае, если результаты таких мероприятий аннулируют, то нарушивший правила участник должен быть дисквалифицирован. В данном случае этого не произошло, Абрамова осталась с призовыми, несмотря на то, что Первый канал отменил итоги шоу. Девочка должна была быть дисквалифицирована», — добавил защитник.

Источник в МВД подтвердил ФАН, что заявление в правоохранительные органы поступило. PR-менеджер Алсу Нина Пономарева ответила на телефонный звонок. Представитель Алсу отказалась комментировать проверку МВД итогов шоу «Голос.Дети».

«Вы знаете, к сожалению, мы не будем давать комментарии. Мы не даем комментарии», — заявила она ФАН.

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» сопровождался скандалом. Победу в конкурсе одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрители заподозрили, что голоса были сфальсифицированы, многие отмечали, что победы был достоин Ержан Максим, занявший второе место.

Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с 300 телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Было принято решение отменить итоги финала и провести его повторно в ходе специального выпуска шоу. Победителями шестого сезона были признаны все финалисты конкурса, однако дочь Алсу отказалась прийти на финал.