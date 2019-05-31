Пугачева открыла рот от восхищения полуобнаженным фото Лободы

Москва, 31 мая. Российская певица Алла Пугачева не сдержала эмоций и прокомментировала фотографию украинской коллеги Светланы Лободы в купальнике, выложенное в Instagram.

Лобода опубликовала полуобнаженную фотографию на своей странице в соцсети. Из одежды на певице были лишь кожаный бюстгальтер и очень короткие шорты.

«Качаю пресс, хочу быть красивой! Скоро премия Муз-ТВ», — пояснила певица в подписи к снимку.

Поклонники артистки отметили, что она находится в прекрасной форме. За 19 часов пост собрал более 134 тысяч лайков. Среди комментаторов оказалась и Пугачева, которая не смогла пройти мимо снимка.

«О-о-о-оооооо!» — открыла рот от восхищения примадонна.

Напомним, не так давно Лобода стала мамой. Год назад певица родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой. По данным СМИ, отцом малыша является солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Лобода также стала косвенной участницей скандала на шоу «Голос.Дети». На проекте она была наставницей победительницы конкурса — дочки Алсу Микеллы Абрамовой. Однако телезрители заявили, что результаты голосования были фальсифицированы, а победа девочки — проплачена

Неделю назад в эфир вышел специальный выпуск «Голос.Дети», на который певица не смогла приехать из-за концерта в Казахстане. Однако Лобода проявила участие, станцевав в честь победителей шоу.

Ранее сообщалось, что победители шестого сезона «Голос.Дети» Абрамова и Ержан Максим исполнили дуэтом песню «Это любовь» на концерте «Детская новая волна», передает RT.