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Пугачева открыла рот от восхищения полуобнаженным фото Лободы

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Пугачева открыла рот от восхищения полуобнаженным фото Лободы

Москва, 31 мая. Российская певица Алла Пугачева не сдержала эмоций и прокомментировала фотографию украинской коллеги Светланы Лободы в купальнике, выложенное в Instagram.

Лобода опубликовала полуобнаженную фотографию на своей странице в соцсети. Из одежды на певице были лишь кожаный бюстгальтер и очень короткие шорты.

«Качаю пресс, хочу быть красивой! Скоро премия Муз-ТВ», — пояснила певица в подписи к снимку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

качаю прЭсссссс хочу быть красивой !???? Скоро премия @muztv ????‍♀️????

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Поклонники артистки отметили, что она находится в прекрасной форме. За 19 часов пост собрал более 134 тысяч лайков. Среди комментаторов оказалась и Пугачева, которая не смогла пройти мимо снимка.

«О-о-о-оооооо!» — открыла рот от восхищения примадонна.

Пугачева открыла рот от восхищения полуобнаженным фото Лободы

Напомним, не так давно Лобода стала мамой. Год назад певица родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой. По данным СМИ, отцом малыша является солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Лобода также стала косвенной участницей скандала на шоу «Голос.Дети». На проекте она была наставницей победительницы конкурса — дочки Алсу Микеллы Абрамовой. Однако телезрители заявили, что результаты голосования были фальсифицированы, а победа девочки — проплачена

Неделю назад в эфир вышел специальный выпуск «Голос.Дети», на который певица не смогла приехать из-за концерта в Казахстане. Однако Лобода проявила участие, станцевав в честь победителей шоу.

Ранее сообщалось, что победители шестого сезона «Голос.Дети» Абрамова и Ержан Максим исполнили дуэтом песню «Это любовь» на концерте «Детская новая волна», передает RT.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Светланы Лободы в Instagram
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