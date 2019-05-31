Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Полиция разыскала в Узбекистане более 100 подозреваемых в преступлениях в РФ

57
0 Оставить комментарий

Полиция разыскала в Узбекистане более 100 подозреваемых в преступлениях в РФ

Москва, 31 мая. Оперативная группа МВД России, командированная в октябре прошлого года в Узбекистан, разыскала в республике более 100 подозреваемых в совершении преступлений на территории РФ. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе заседания совета министров внутренних дел стран СНГ в Ташкенте.

Министр обратился к узбекским партнерам с благодарностью за оказание содействия оперативной группе.

«Общими усилиями разыскано 104 лица, совершивших преступления на территории РФ и скрывавшихся в Узбекистане», — подчеркнул он.

По словам Колокольцева, также положительно зарекомендовало себя проведение межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Очередной ее этап состоялся в марте. В рамках операции специалисты задержали в России 250 преступников, которые разыскивала полиция других стран, входящих в состав СНГ.

Во время заседания стороны подписали итоговые документы, одобрили концепцию сотрудничества полиции государств на период до 2030 года.

Полиция разыскала в Узбекистане более 100 подозреваемых в преступлениях в РФ

Напомним, на днях сотрудники МВД РФ показали на видео задержание криминального авторитета в Томске. «Вор в законе» арестован по новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Ранее стало известно о том, что министерство внутренних дел России тестирует камеры-видеорегистраторы, оснащенные функцией распознавания лиц. В случае успешных испытаний опция появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов. Созданием гаджета занималась российская компания NtechLab. 

infox - new
Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт МВД РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров