Полиция разыскала в Узбекистане более 100 подозреваемых в преступлениях в РФ

Москва, 31 мая. Оперативная группа МВД России, командированная в октябре прошлого года в Узбекистан, разыскала в республике более 100 подозреваемых в совершении преступлений на территории РФ. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе заседания совета министров внутренних дел стран СНГ в Ташкенте.

Министр обратился к узбекским партнерам с благодарностью за оказание содействия оперативной группе.

«Общими усилиями разыскано 104 лица, совершивших преступления на территории РФ и скрывавшихся в Узбекистане», — подчеркнул он.

По словам Колокольцева, также положительно зарекомендовало себя проведение межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Очередной ее этап состоялся в марте. В рамках операции специалисты задержали в России 250 преступников, которые разыскивала полиция других стран, входящих в состав СНГ.

Во время заседания стороны подписали итоговые документы, одобрили концепцию сотрудничества полиции государств на период до 2030 года.

Напомним, на днях сотрудники МВД РФ показали на видео задержание криминального авторитета в Томске. «Вор в законе» арестован по новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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