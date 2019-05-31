Конкурс «Великие имена России» назвали хорошим примером общественной кампании

Политолог Армен Гаспарян заявил, что итоги конкурса «Великие имена России» отлично демонстрируют единение народа и власти.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Соответствующий указ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Так, согласно указу — международному аэропорту «Шереметьево» присвоено имя Александра Пушкина, «Домодедово» получил имя Михаила Ломоносова, «Внуково» — Андрея Туполева. Международный аэропорт Петербурга теперь носит имя Федора Достоевского, Воронежа — Петра Первого, Калининграда — Елизаветы Петровны, Краснодара — Екатерины II, Мурманска — Николая II. Далее аэропорту Анадыря присвоено имя Ю.С. Рытхеу, Анапы — В.К. Коккинаки, Архангельска — Ф.А. Абрамова, Астрахани — Б.М. Кустодиева, Белгорода — В.Г. Шухова, Благовещенска — Н.Н. Муравьева-Апостола, Владивостока — В.К. Арсеньева, Екатеринбурга — А.Н. Демидова.

Воздушная гавань Минеральных вод получила имя М.Ю. Лермонтова, Калуги — К.Э. Циолковского, Красноярска — Д.А. Хворостовского, Магадана — В.С. Высоцкого, Нижнего Новгорода — В.П. Чкалова, Новосибирска — А.И.Покрышкина, Омска — Д.М. Карбышева, Самары — С.П.Королева, Симферополя — И.К. Айвазовского, Сочи — В.И. Севастьянова, Ставрополя — А.Ф. Суворова, Сургута — Ф.К. Салманова,

Комментируя ситуацию, российский политический аналитик, радиоведущий и писатель Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что очень рад завершению соответствующей кампании, так как теперь имена великих россиян будет увековечена.

«Я состоял в оргкомитете конкурса «Великие имена России» и немало слышал глупостей по поводу того, что эта затея никому не нужна, что это ничего не принесет и т.д. Авторы подобного рода утверждений не понимали очень простых вещей: это огромный плюс к туристической привлекательности городов, потому что иностранцы, прибывающие в аэропорт — обязательно посмотрят в честь кого же он назван. Второй важный момент — на бюджет РФ нагрузка вовсе не ложится, а именно по этому поводу раздавались массовые рыдания нашей рукопожатной общественности. Это история весьма и весьма комфортная с бюджетной точки зрения», — говорит эксперт.

Однако самый важный плюс от проведенного конкурса, по мнению собеседника ФАН, заключается в том, что жители России начнут больше интересоваться историей своей страны и теми личностями, которые ее создавали.

«Тот факт, что наши с вами сограждане лишний раз интересуются тем, кто были эти люди, я считаю одной из главных задач, и она выполнена. Поэтому то, что Владимир Путин подписал указ — замечательно, это значит, что мы тогда все вместе с коллегами не зря работали, это хорошее окончание истории, хороший пример общественной кампании, так как это именно общественные решения. Все желающие смогли принять в этом участие, люди голосовали добровольно посредством Интернет возможностей. Они высказывали свою точку зрения, предлагали, в конце концов, ведь очень многие кандидатуры были предложены непосредственно гражданами страны, а не членами оргкомитета», — продолжил Гаспарян.

И действительно, во время проведения конкурса «Великие имена России» существовало распространенное заблуждение о том, что список имен для переименования российских аэропортов составляли не граждане страны, а члены организационного комитета.

«Это не так, это ерунда абсолютная. Подавляющее большинство названий предложили регионы, и я могу больше сказать — некоторые фамилии и персоналии, которые участвовали в голосовании, у членов оргкомитета вызывали вопросы. Но это была в чистом виде гражданская инициатива, которая была предложена, рассмотрена и реализована. То есть благодаря подобному «Интернет-плебисциту», у гражданского общества была возможность высказать свою точку зрения, а у государства — все необходимые условия для того, чтобы ее услышать и обсудить», — говорит эксперт.

Другими словами, именно таким образом, через открытое, честное и продуктивное Интернет-голосование, как считает политический аналитик, российские власти и должны вести диалог со своими гражданами.

«Я могу сказать: по поводу того же Лермонтова, если мне не изменяет память, очень горевали представители Перми. По-моему, у них он тоже был в списке кандидатов на имя для местного аэропорта. Опять же, эти результаты не должны кого-то удивлять, они же все абсолютно взаимосвязаны. В том же Крыму всего один федеральный аэропорт и, разумеется, что имя Айвазовского там абсолютно всем знакомо и понятно. Более того, оно привлекательно с точки зрения туристического кластера. Минеральные воды —тоже понятно, почему Лермонтов, второй раз объяснять не нужно. Здесь именно сами уроженцы этих мест голосовали и правильно делали. Хороший пример общественной кампании», — заключил Гаспарян.

Напомним, названия для 47 аэропортов Российской Федерации выбирались гражданами страны в рамках конкурса «Великие имена России».