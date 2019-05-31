Ураганный ветер повалил деревья и повредил десятки автомобилей в Новокузнецке

Кемерово, 31 мая. Коммунальные службы в Новокузнецке ликвидируют последствия сильного шторма, который повалил десятки деревьев.

Стихия разыгралась 30 мая и бушевала всю ночь. По словам мэра Сергея Кузнецова, повалены более 70 деревьев, повреждения получили несколько остановочных комплексов, пострадали рекламные вывески.

Глава Новокузнецка написал в соцсетях, что ему поступило около 200 сообщений о разбитых балконах и автомобилях. В некоторых районах города оборвались электрические провода.

Кузнецов отметил, что следит за ситуацией и контролирует работу районных властей, пишет «Газета Кемерова». Ранее МЧС России распространило рекомендации о том, как вести себя при урагане.

Спасатели посоветовали оставаться в помещениях и не выходить на улицу, убрать с балкона и лоджий все тяжелые предметы. Не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями, дорожными знаками.