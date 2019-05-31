Глава Счетной палаты попытался спрятать дорогие часы перед выступлением в Раде

Киев, 31 мая. Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан во время заседания Верховной рады был запечатлен журналистами при попытке спрятать дорогостоящие часы.

Видео, снятое в парламенте, опубликовал на странице в Facebook журналист Богдан Бортаков. На кадрах видно, как Пацкан, подозрительно оглядываясь, снимает часы и пытается их спрятать. Не найдя надежного места, глава Счетной палате передает часы сидящей рядом коллеге — женщина прячет их в сумку.

В Верховной раде Пацкан выступал с отчетом о работе Счетной палаты в 2018 году. В комментариях к записи Бортакова украинцы выразили свое негодование поведением Пацкана. Некоторым сцена напомнила программу «В мире животных».

Напомним, теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко в апреле рассказал, что страна «преуспела в борьбе с коррупцией».

Заявление вызвало серьезный резонанс в блогосфере, так как во время предвыборной кампании сам Порошенко и приближенные к нему чиновники были обвинены в злоупотреблении полномочиями и хищениях в оборонной сфере. Порошенко опроверг обвинения, отметив, что если на Украине и есть коррупция, то «президент к этим преступлениям точно непричастен».