Власти Косово объявили пострадавшего российского дипломата персоной нон грата

Белград, 31 мая. Власти самопровозглашенной республики Косово объявили российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего от рук местных силовиков, персоной нон грата. Об этом сообщил премьер «республики» Рамуш Харадинай в интервью RTK.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — сказал премьер самопровозглашенного Косово.

Косовская полиция под предлогом борьбы с организованной преступностью начали в минувший вторник спецоперацию на севере края. Местные сербы оказали сопротивление, сообщило «Утро.ру». В результате беспорядков были задержано несколько десятков сербов и двое сотрудников миссии ООН.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич вместе с российским послом посетил российского дипломата, который был ранен при атаке косовских силовиков напомнил «Взгляд.ру».