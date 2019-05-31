Кинолог рассказал, как Медведеву надо воспитывать подаренного алабая

Москва, 31 мая. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.

31 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Туркмению. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Дмитрия Медведева в Ашхабаде, после чего прокатил главу правительства РФ на раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга». Позднее президент Туркмении преподнес Медведеву щенка пятнистого алабая. Щенок вел себя очень добродушно и сражу же улегся в ногах у премьер-министра. В свою очередь Бердымухамедов отметил, что щенок «уже узнал своего хозяина».

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц оценил подарок президента Туркмении Дмитрию Медевдеву, а также рассказал, как нужно воспитывать такую собаку.

Эксперт напомнил, что алабай — это среднеазиатская овчарка, которая является древней аборигенной породой собак из Средней Азии. По его словам, эти собаки используются для охраны скота и других домашних животных. Кроме того, алабай хорошо себя зарекомендовал в охранно-караульной службе.

«Крупные, крепкие, сильные, недоверчивые, в схватке иногда свирепые, с устойчивой психикой собаки одного хозяина. То есть не может быть, чтобы алабай всех любил одинаково. Одного кого-то выберет, будет уважать, ценить», — пояснил Карапетьянц.

Он также добавил, что среднеазиатская овчарка требует обязательного воспитания и дрессировки, так как данная порода собак обладает не самым легким характером. Грамотное и строгое воспитания позволит избежать проявления характера алабая в отношении хозяина и членов его семьи, передает НСН.