Как изменится жизнь в РФ с июня 2019: новое для водителей и наследников, конец роуминга

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, вступающих в силу в первый месяц лета 2019 года.

Третья амнистия капиталов

С 1 июня 2019 года начинается третий этап амнистии капиталов, который продлится до 29 февраля 2020 года включительно. В рамках новой волны амнистии капиталов гражданам, готовым перевести свои деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию, по-прежнему гарантируется освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, допущенные до 1 января 2019 года.

Однако правила третьего этапа амнистии капиталов ужесточаются: теперь нужно не только раскрыть необходимые сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании либо на острове Русский во Владивостоке, либо на острове Октябрьский в Калининграде, которые стали первыми «российскими оффшорами». Кроме того, в ходе новой волны амнистии капиталов ее участникам необходимо перевести в российские банки средства с иностранных счетов. Зато владельцев контролируемых иностранных компаний освободят от налога на доходы физических лиц, если они станут налоговыми резидентами России в этом году.

Новые правила рассмотрения споров по ОСАГО

С 1 июня 2019 года противоречия по ОСАГО, которые могут возникнуть между потерпевшим и страховщиком, до подачи иска в суд будут рассматриваться финансовым омбудсменом.

Омбудсмен в обязательном порядке будет разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей, но по ОСАГО размер требований не ограничен. Рассмотрение жалобы будет длиться не более 15 дней с момента подачи. Решение омбудсмена обязательно для исполнения, но потребитель или страховая компания могут его оспорить в суде.

Для граждан услуги омбудсмена будут бесплатными, а для страховщиков они обойдутся в 45 тысяч рублей, если решение будет принято не в их пользу, и бесплатно — если финансовый омбудсмен встанет на их сторону.

Другие новеллы в законе об ОСАГО

Кроме того, с 1 июня водители могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом.

Также, согласно поправкам в закон об ОСАГО, вступающим в силу с июня 2019 года, расширяется перечень имеющих право на компенсационные выплаты. Кроме потерпевшего и выгодоприобретателя на компенсации теперь могут претендовать наследник, представитель потерпевшего по нотариальной доверенности и другие лица.

О каких еще изменениях нужно знать автомобилистам?

С 1 июня вступают в силу новые правила изменения конструкции автомобилей, согласно которым владелец авто должен получить в ГИБДД разрешение на видоизменение своей машины, будь то установка газобалонного оборудования, лебедки, обвеса и так далее. Чтобы получить такое разрешение, потребуется пройти экспертизу в технической лаборатории и получить документальное подтверждение этого.

Совместное завещание и наследственный договор

С июня этого года супружеские пары могут составлять совместные завещания о передаче имущества наследникам в случае их смерти либо смерти одного из супругов.

При этом, если супруги разведутся, то их совместное завещание утратит силу. Кроме того, каждый супруг может изменить свое решение и выйти из завещания, уведомив об этом другую сторону.

Также россияне с 1 июня могут заключать наследственные договоры, по которым наследователь обязуется передать свое имущество наследникам при условии, что они выполнят перед ним какие-то обязательства.

Такие наследственные договоры могут быть расторгнуты в одностороннем порядке по решению наследователей. Но при этом наследователи должны будут возместить убытки несостоявшимся наследникам, которые они успели понести, выполняя условия договора.

Чтобы исключить злоупотребления, совместные завещания и наследственные договоры должны быть заверены нотариусом, а их подписание зафиксировано на видео.

Отмена внутрисетевого роуминга

С 1 июня в России отменяется внутренний роуминг, благодаря чему все входящие звонки по стране для абонентов любых операторов станут бесплатными.

Переход на новые условия произойдет автоматически. При этом стоимость исходящих звонков и SMS-сообщений и мобильного интернета останется прежней.

Изменения не затронут абонентов Крыма, Сахалина и Чукотки.

Невозвратность скоропортящихся продуктов

С 6 июня магазины не смогут вернуть поставщикам непроданные скоропортящиеся продукты. Речь идет о продуктах, срок хранения которых не превышает 30 дней. В основном, это мясо, рыба, молочная, хлебопекарная и кондитерская продукция, а также овощи и фрукты.

Нововведение направлено на защиту прав как производителей, так и потребителей. До этого торговые сети перекидывали на поставщиков свои риски, забирая продукцию по договорам купли-продажи и возвращая ее без оплаты.

Что же касается потребителей, то авторы закона надеются, что запрет на возврат продукции подтолкнет магазины к снижению цен для привлечения покупателей.

Дело — табак

С 1 июня в России начинает действовать повышенный коэффициент акциза для поставщиков табачной продукции из-за рубежа. Таким образом, импортная табачная продукция лишится ранее действовавших для нее льгот и неминуемо подорожает.