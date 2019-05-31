Бывший муж Началовой забрал их общую дочь в новую семью

Москва, 31 мая. Бывший муж скончавшейся певицы Юлии Началовой, экс-футболист ЦСКА и сборной РФ Евгений Алдонин рассказал, что забрал их дочь Веру в свою новую семью.

Напомним, после смерти звезды было принято решение, что девочка будет жить с бабушкой и дедушкой, но теперь ситуация изменилась.

«Я ее забрал в свою новую семью», — рассказал Алдонин в комментарии изданию «Советский спорт».

Младшему сыну футболиста Артему два года. По словам мужчины, малышу нравится гонять мяч, однако о возможной спортивной карьере ребенка он пока предпочитает не рассуждать. По мнению Алдонина, дети известных игроков могут вырасти хорошими спортсменами, если родители уделяют этому должное внимание: «Тогда может получиться толк». Но по факту часто получается так, что действующие футболисты заняты в основном своей карьерой, находятся в постоянных разъездах.

«Когда дочка (Вера. — Прим. ФАН) была маленькая, я тоже колесил по сборам и турнирам», — признался он.

Алдонин поделился и тем, как ему удается справляться с трагической кончиной Юлии. Она умерла 16 марта на 39-м году жизни. По его словам, только узнав о случившемся, он был шокирован. Теперь самое главное для него — душевное спокойствие Веры.

«Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — заключил Алдонин.

В начале апреля он впервые после смерти Началовой показал своим поклонникам видео, на котором Вера в черном платье играет на фортепьяно. Ролик был опубликован в аккаунте Instagram. Подписчиков растрогала запись. В комментариях пользователи попросили беречь девочку, пишет «Утро.ру».