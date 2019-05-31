Лукашенко рассказал, как Горбачев «кинул» Белоруссию с советскими рублями

Минск, 31 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последний лидер СССР Михаил Горбачев «кинул» Минск с советскими рублями. Об этом глава республики сказал, выступая на форуме конституционного права.

«Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Белоруссии оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что в 90-е страна вступила с пустыми полками в магазинах и голодным населением, поэтому перед властями стояла первоочередная задача — одеть и накормить людей.

По словам Лукашенко, он лично принимал участие в составлении конституции молодого государства. Для этого были изучены и проанализированы конституции многих других стран. Сегодня, уверен президент, в Белоруссии не меньше демократии, чем в развивающихся странах или на Западе, но республика жестче требует порядка, поскольку не может похвастаться большим богатством.

Отметим, что Лукашенко ранее неоднократно называл Россию надежным партнером и союзником Минска. Он подчеркнул, что странам необходимо углублять двустороннее сотрудничество, устранять барьеры в торговле и реализовывать совместные масштабные проекты. Президент добавил, что осуществляемое сегодня взаимодействие между РФ и Белоруссией отражает твердую приверженность двух стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям.