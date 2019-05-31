Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо Кличко

Киев, 31 мая. Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» (до переименования «Блок Петра Порошенко») вместо Виталия Кличко. Соответствующее решение было принято на съезде фракции.

Экс-глава украинского государства после проигрыша на президентских выборах заявил, что из политики уходить не намерен. Его партия «Блок Петра Порошенко» перед досрочными выборами в украинский парламент решила провести переформатирование и ребрендинг. Она сменила название на «Европейскую солидарность».

«Это большая честь для меня возглавить партию. Это и большая ответственность», — сказал Порошенко, выступая на съезде.

Он поблагодарил делегатов съезда за принятое ими решение.

Для мене велика честь очолити політичну силу @Euro_Solidarity, яка 5 років тому не побоялася взяти на себе відповідальність за порятунок країни, що опинилася біля самого краю безодні — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2019 г.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта, однако из-за результатов голосования было принято решение провести 21 апреля второй тур. По окончательным официальным данным ЦИК страны, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, за его оппонента Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. 20 мая шестой президент Украины принял в Раде присягу и вступил на пост главы государства.

Во время своей инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил, что распустит Верховную раду и назначит досрочные выборы на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату. Как объяснил Зеленский, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам.