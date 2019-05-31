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Стилист осудил Собчак, разболтавшую о конфликте Бузовой и Balenciaga

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Стилист осудил Собчак, разболтавшую о конфликте Бузовой и Balenciaga

Москва, 31 мая. Телеведущая Ксения Собчак рассказала о требовании дизайнера Демны Гвасалии к певице Ольге Бузовой не носить вещи Balenciaga. Стилист Александр Рогов назвал поступок Собчак, разболтавшей о конфликте, неэтичным.

«Я считаю, что неэтично поведение Ксении Анатольевны Собчак, которая частный разговор выносит на всеобщее обсуждение», — заявил Рогов в комментарии URA.RU.

По словам стилиста, оценивать поведение Гвасалии нельзя. Если дизайнер и говорил подобное, то это был личный разговор, а не публичное заявление в прессе. В то время, как Собчак сделала инцидент достоянием общественности.

Стилист сравнил конфликт Balenciaga и Бузовой еще с одним звездным инцидентом. Известный модельер Карл Лагерфельд попросил через свое окружение заставить певицу Викторию Бекхэм отказаться от покупки вещей из его модного дома, пишет «Царьград».

«В целом такое в моде присутствует, и многие дизайнеры наверняка обсуждают клиентов или людей, которые носят их одежду», — отметил Рогов.

Бузова отреагировала на требование Гвасалии не носить вещи Balenciaga. Бузова заявила, что намерена вернуть приобретенную в Милане куртку, стоимость которой составляет 300 тысяч рублей, а также кроссовки за 60 тысяч рублей. При этом вырученные средства певица намерена потратить на «благое дело». Решение Бузовой поддержали ее поклонники в соцсети, а также ряд российских звезд.

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Автор: Сергей Петров
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