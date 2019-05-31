Шнуров порадовался, что аэропорт «Пулково» не назвали именем Достоевского

Санкт-Петербург, 31 мая. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение не присваивать аэропорту «Пулково» имя писателя Федора Достоевского, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я буду по-прежнему аэропорт называть «Пулково», мне так удобнее. Достоевский — писатель мрачный», — заявил Шнуров.

Он также добавил, что в случае переименования ему хотелось бы увидеть в аэропорту скульптурную композицию «Бедные люди» с сумками.

VIP-зоне аэропорта Шнуров предложил присвоить название «Идиот», напомнив, что главным героем этого произведения был князь Лев Мышкин. Зону досмотра, по мнению музыканта, можно было бы назвать в честь «Преступления и наказания».

«Можно придумать такие таблички — будет весело», — предложил артист.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин указом присвоил аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. При этом «Пулково» имени не получил, несмотря на то, что решение о присвоении ему имени Достоевского должно было быть принято по итогам народного голосования.

В пятницу в Государственной думе проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре, в который входит и Шнуров.

Ранее музыкант рассказал о финальном туре «Ленинграда» и подтвердил роспуск его группы.