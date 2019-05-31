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Шнуров порадовался, что аэропорт «Пулково» не назвали именем Достоевского

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Шнуров порадовался, что аэропорт «Пулково» не назвали именем Достоевского

Санкт-Петербург, 31 мая. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение не присваивать аэропорту «Пулково» имя писателя Федора Достоевского, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я буду по-прежнему аэропорт называть «Пулково», мне так удобнее. Достоевский — писатель мрачный», — заявил Шнуров. 

Он также добавил, что в случае переименования ему хотелось бы увидеть в аэропорту скульптурную композицию «Бедные люди» с сумками. 

VIP-зоне аэропорта Шнуров предложил присвоить название «Идиот», напомнив, что главным героем этого произведения был князь Лев Мышкин. Зону досмотра, по мнению музыканта, можно было бы назвать в честь «Преступления и наказания».

«Можно придумать такие таблички — будет весело», — предложил артист. 

Шнуров порадовался, что аэропорт «Пулково» не назвали именем Достоевского

Как сообщалось, президент России Владимир Путин указом присвоил аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. При этом «Пулково» имени не получил, несмотря на то, что решение о присвоении ему имени Достоевского должно было быть принято по итогам народного голосования.

В пятницу в Государственной думе проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре, в который входит и Шнуров.

Ранее музыкант рассказал о финальном туре «Ленинграда» и подтвердил роспуск его группы.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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